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Эксклюзив

Интервью с Хелен Миррен: "Мы все – лгуны"

Премьера драмы "Идеальная ложь" в Украине запланирована на 14 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:24
Актриса Хелен Миррен
Актриса Хелен Миррен
Фото: Getty Images

Скоро на широкие экраны выходит драма Билла Кондона "Идеальная ложь", главные роли в которой сыграли Хелен Миррен и Иэн Маккеллен. Премьера в Украине запланирована на 14 ноября.

Сюжет фильма "Идеальная ложь":

Профессиональный мошенник со стажем Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Женщина довольно быстро пускает его в свой дом и свою жизнь. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична. Теперь то, что должно было бы стать очередным мошенничеством, превращается в опасную прогулку над пропастью в его жизни.

Смотреть трейлер "Идеальная ложь" онлайн – видео:

По случаю выхода фильма "Идеальная ложь" Хелен Миррен эксклюзивно для "Сегодня" рассказала о своей роли, непростых съемках в драме, а также призналась, что врет "по-белому" миллион раз в день – как самой себе, так и другим людям.

Есть ли среди ваших любимых фильмов приключенческие триллеры?

Их много, даже очень. Это мои любимые фильмы. Я очень люблю хорошие истории, когда при просмотре есть чувство "ну я такого точно не ожидал". Обычно же, когда смотришь фильм, думаешь: "О, а вот он скоро умрет" или "О, они точно в конце будут вместе". Частенько бывает, что почти с самого начала вы можете предугадать, что же произойдет с главным героем. Я люблю такие фильмы, где это сделать невозможно, люблю, когда есть неожиданные повороты. Если я щелкаю каналы и попадаю на хороший триллер, я его обязательно смотрю. Более того, я потом могу пересматривать его снова и снова.

Как думаете, правда ли, что у каждого человека есть свои секреты?

Да, без всяких сомнений. Ведь у каждого из нас есть публичная и личная жизни, не так ли? У каждого из нас. У нас есть полностью наша, приватная жизнь, есть семейная жизнь, а есть публичная, рабочая. И я думаю, что в личной жизни неизбежно появляются секреты. Могут быть такие секреты, о которых вы даже не подозреваете. На подсознательном уровне, которые похоронены настолько глубоко, пока какой-нибудь случай в жизни не проявит их. Мы очень, очень, ну очень сложные существа, правда же? И мы все – лгуны. Ну, я имею в виду, что стараюсь не врать сознательно, но вру "по-белому" миллион раз на день – как самой себе, так и другим людям (смеется).

Хелен Миррен
Хелен Миррен
Фото: Getty Images

Что вам нравится в вашем персонаже Бетти?

Мне нравятся ее ум, доброта, чувство сопереживания и исключительная порядочность. Но что мне действительно понравилось в персонаже, так это то, что она полностью вовлечена во все происходящее. В фильме она не находится в стороне, наблюдая, как развивается история, как это часто бывает с женскими персонажами, особенно женщинами в возрасте. Моя героиня – в центре истории. Именно это действительно заставило меня сняться в этом фильме.

С точки зрения Роя и Бетти, можно ли сказать, что новые отношения – это идеальный случай, когда можно провернуть аферу, если имеется такая цель? Вы быстро сходитесь, сближаетесь. В таком случае между людьми возникает большое доверие. Вы согласны?

Да, легко злоупотреблять человеческим доверием. Думаю, что доверие у людей – это их состояние "по умолчанию". Я жутко доверчивая. Мой муж частенько злится по этому поводу, потому что я очень и очень доверчива. Но, как мне кажется, так жить намного приятней, чем быть постоянно слишком подозрительным, недоверчивым к людям и их мотивациям. "Они говорят правду?", "Это действительно стоит таких денег?", "Не пытаются ли меня одурачить?". Знаете, это так утомительно. Намного легче быть доверчивым. И да, это иногда возвращается вам бумерангом и "кусает" вас за бочок. Но, в основном, все люди очень порядочные…Пока они не становятся абсолютными монстрами.

Химия в отношениях очень важна в этом фильме. Как бы вы описали взаимоотношения с исполнителем главной роли, вашим коллегой Иэном Маккелленом?

Думаю, что наши с Иэном отношения построены на всевозможных вещах, которые только могут существовать, если вы пережили то, что пережили когда-то мы. Мы оба начинали с классического театра. Мы жили и работали в театре много лет. Кроме этого, у нас у обоих была серьезная карьера в кино в течение долгого времени. На самом деле, мы лишь однажды работали вместе, это было на Бродвее. Но мы, можно сказать, "плавали в одном море", были в одной лодке долгое время. И эта история и сделала наши отношения такими, какие они есть.

Хелен Миррен
Хелен Миррен
Фото: Getty Images

Могли ли вы расслабиться и посмеяться вместе после напряженных сцен?

Ой, я всегда могу расслабиться и посмеяться. Есть определенные фильмы и сцены, из которых действительно не хочется выходить чисто психологически. Морально ты должен в какой-то степени оставаться в этом мире. Но я никогда "не приношу" это состояние домой. Я всегда храню его в своем актерском трейлере на съемочной площадке. Исполняя некоторые роли, ты просто обязан быть сконцентрированным. Поэтому в таких случаях я просто молчу, или, знаете, забиваюсь в угол, спокойно учу свои реплики. Исполняя другие роли, ты можешь болтать, смеяться, шутить и хорошо проводить время, а затем просто вернуться на съемочную площадку и приступить к работе.

Для роли Бетти вам нужно было морально погружаться в другой мир или можно было расслабиться и повеселиться?

Это зависело от того, какую именно Бетти я играла. Были такие моменты, когда нужно было постоянно соответствовать определенному образу мышления, а были и такие сцены, где, знаете, вообще не требовалось слишком много думать.

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