Хелена Бонем Картер празднует 54-летие: 10 неожиданных фактов о британской актрисе

За всю карьеру актриса снялась в более, чем семидесяти фильмах

Сегодня, 26 мая, известной актрисе Хелене Бонем Картер исполнилось 56 лет. Двукратная номинантка на "Оскар" сыграла в более, чем 70 фильмах и сериалах, и продолжает удивлять зрителя новыми ролями. Наиболее известна по ролям в фильмах "Комната с видом", "Алиса в Стране чудес", "Восемь подруг Оушена" и серии фильмов "Гарри Поттер", где она появилась в эффектном образе злой волшебницы.

Ко дню рождения Хелены Бонем Картер мы узнали самые неожиданные факты из ее биографии, которые могут вас удивить.

Хелена Бонем Картер

Хелена Бонем Картер – правнучка 52-го премьер-министра Великобритании лорда Асквита, а у ее семьи есть много связей среди политиков и представителей шоу-бизнеса. Кейт Миддлтон является дальней родственницей актрисы.

Двоюродный брат Хелены – Криспин – актер, который сыграл в мини-сериале BBC "Гордость и предубеждение".

Хелену Бонем Картер вдохновил "Женщина французского лейтенанта", после которого она захотела стать актрисой. В этом фильме главную роль сыграла Мерил Стрип.

Хелена Бонем Картер дебютировала в кино в возрасте пяти лет. Это была роль в массовке в мыльной опере "Там, где умирают мечты".

Хелена Бонем Картер учила французский язык, поэтому в 1996 году именно ей досталась главная роль во французском фильме "Китайские портреты".

Хелена Бонем Картер в фильме "Восемь подруг Оушена" Фото: Imdb.com

В 2001 году Хелена Бонем Картер снялась в фильме "Планета обезьян", на съемках которого она познакомилась со своим будущим супругом Тимом Бертоном. Они развелись после 13 лет совместной жизни.

Хелена Бонем Картер снялась в семи фильмах Тима Бертона и была настоящей музой для него.

В то время как Хелена Бонем Картер снималась в фильме "Терминатор: Да придёт спаситель", четыре ее родственника погибли в результате аварии автобуса. Вскоре после этого актриса покинула проект.

Хелена Бонем Картер Фото: Imdb.com

Джонни Депп крестил детей Хелены Бонем Картер и Тима Бертона.

Хелена Бонем Картер проходила вокальную подготовку и кулинарные курсы когда готовилась к роли в фильме "Суини Тодд, демон-парикма́хер с Флит-стрит".

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