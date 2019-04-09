Хеллбой, сквот и букашки: что посмотреть в кино на этой неделе

Киноманы смогут посмотреть новые премьеры фильмов

"Хеллбой" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 11 апреля можно увидеть фантастический боевик, украинскую драму, французско-китайский мультфильм и семейный фильм. Предлагаем список фильмов, которые выйдут в кино.

"Хеллбой"

Новый фильм о демоне Хеллбое, который помогает людям бороться с силами зла. В основе сценария фильма – серия популярных комиксов. В этот раз Хеллбой отправляется в Великобританию, где ему предстоит встреча с женой Мерлина – Кровавой королевой. Она готова мстить всему человечеству за проведенные в заточении столетия.

"Сквот32"

Главная героиня – фотограф Лиза, которая работает в паспортном сервисе. Однажды девушка попадает в необычное общество молодых людей, каждый из которых безмерно талантлив: кто-то танцует, другие поют у третьих талант поэта и писателя. Все эти люди живут в Сквоте – полуразрушенном доме. Дом давно бы снесли, если бы не одна единственная жительница – 80-летняя Фаина. Встреча со сквотовцами кардинально меняет жизнь Лизы.

"Букашки 2: карибские приключения"

В долине выпал первый снег, а это значит, что пора срочно готовиться к зиме. Необходимо запастись едой. Во время пополнения запасов малыш божьей коровки случайно попадает в коробку, которую отправляют на Карибские острова. Его друзья вместе с капитаном Сорвиголовой направляются на помощь Теперь их ждет новый мир, новые букашки и новые опасности.

"Мистер Линк: потерянное звено эволюции"

Лайонел Фрост – бесстрашный ученый-натуралист, который стремится попасть в Клуб великих путешественников. Но мистера Фроста туда не принимают, считая его идеи бредовыми. Его задача: доказать миру факт существования различных животных, о которых сочиняли легенды. Новое открытие Фроста – дикий бигфут Линк, то самое "недостающее звено", которое связывает человечество с его предками согласно системе эволюции. Фильм стал пятым кукольным фильмом студии Laika, снятым по технологии стоп-моушн. Главные роли озвучивали голливудские звезды.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 4 апреля можно будет посмотреть четыре новых фильма: фантастический боевик, фильм ужасов по роману Стивена Кинга, украинскую картину и комедию с Меттью Макконахи в главной роли.

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