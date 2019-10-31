Хэллоуин 2019: культовые книги для самого страшного праздника

В этот особенный день хорошо почитать интересные книги о мистических приключениях

Что почитать в Хэллоуин — список книг Фото: Pexels

31 октября в Украине и мире отмечается Хэллоуин — мистический и увлекательный праздник, который корнями уходит в древние и темные времена. Самое время в этот день прочитать культовые романы ужасов для страшного праздника.

Что означает главный символ Хэллоуина — тыква:

"Сегодня" подготовил для вас список книг, после прочтения которых кров будет стыть в жилах.

Брем Стокер "Дракула"

"Дракула" Брема Стокера — это темная и жуткая история о самом настоящем вампире — графе Дракуле. Да, классический роман может быть жутким. Эта книга, и сам граф стали прародителями всех вампиров в литературе и кино. История — не только страшная, но и печальная, но в ней показаны истинная вера в Бога и настоящая дружба. Весь роман построен из кирпичиков-страниц дневника его героев. "Дракула" – это замечательный роман-триллер Брэма Стокера, написанный в эпистолярном жанре. В сюжете есть несколько параллельных историй, которые сплетаются воедино. В книге несколько человек объединятся, чтобы спасти своих близких и человечество от древнего зла, но хватит ли у них сил противостоять ему? Узнайте об этом, прочитав эту книгу — инструкцию для борьбы с вампирами в Хэллоуин 2019.

Стивен Кинг "Сияние"

Культовый роман американского писателя Стивена Кинга — это книга о, на первый взгляд, обычной семье, которая оказывается отрезанной от всего мира в отеле "Оверлук". Но, на самом деле, "Сияние", в первую очередь, – книга об одиночестве, так что для усиления эффекта рекомендуем ее читать в Хэллоуин 2019 в одиночестве и тишине. Мрачная обстановка книги нагнетается именитым автором с самого начала, ведь отель находится в горах, а все посетители покидают его на длительное время. Писатель прекрасно выписывает то, как человек меняется, как к нему возвращаются старые мысли и привычки, как постепенно в нем прорастает росток зла, который есть в каждом из нас. После прочтения этого романа вы точно задумаетесь, на что вы способны, если запереть вас на всю зиму практически в полном одиночестве в отеле с призраками и внутренними комплексами в трудные времена. Если книга прийдется вам по душе, – посмотрите знаменитый фильм-экранизацию 1980 года.

Какие романы-триллеры почитать в Хэллоуин 2019 в Украине Фото: Pexels

Томмас Харрис "Молчание ягнят"

Очередная книга-рекомендация для прочтения в Хэллоуин 2019 – это второй роман Томмаса Харриса о маньяке Ганнибале Лекторе. Это — роман, в котором происходит противостояние молодой девушки, расследующей действия серийного убийцы и ее собеседника — маньяка Ганнибала Лектера. Книга наглядно доказывает, до каких ужасных вещей может дойти человек. Этот роман — эталонный триллер, который постоянно держит в напряжении. Книга читается очень легко, и все это благодаря сюжету, закрученному, не отпускающему до самой развязки, но не советуем ее читать на ночь. Здесь отлично прописаны действующие лица, есть психологическая глубина и прекрасный сапиенс — все необходимые компоненты для того, чтобы считать этот роман классикой жанра.

Напомним, ранее мы сделали тематическую подборку фильмов на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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