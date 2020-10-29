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Хэллоуин 2020: лучшие вечеринки Киева в самую страшную ночь года

Сегодня, 13:27

Рассказываем, где ярко и весело провести вечер с друзьями

Совсем скоро наступит жуткий праздник – Хэллоуин, который во всем мире отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Он становится все более популярным в Украине, в связи с чем растет количество тематических вечеринок.

Мы поможем вам определиться и выбрать самую яркую и запоминающуюся, чтобы ужасно красиво повеселиться с друзьями.

ТОП-8 лучших хэллоуинских вечеринок в Киеве

  • Dystopia в "Хвильовом"

Допис, поширений HVLV (@hvlv_kyiv)

Тема вечера – постапокалиптический рейв, что очень актуально во времена пандемии. В ночь всех святых бар "Хвильовий" превратится в пристанище всех выживших, защищая их от опасностей окружающего мира.

Для гостей обязательно наличие костюма для выживания в условиях апокалипсиса – без респиратора или маски пускать не будут. Музыка – industrial, EBM, techno. Посетители должны быть старше 21 года.

Когда: 31 октября, с 20:00 до 02:00. Вход свободный.
Где: "Хвильовий", ул. Верхний Вал, 18

  • Halloween Surrealism Party в BEEF meat & wine

Фото: facebook.com/BEEF.MEATandWINE

В ресторане BEEF meat & wine решили повторить легендарный бал-маскарад у Ротшильдов в 1970х. Тогда гости нарядились в сюрреалистичные наряды, которые создал сам Сальвадор Дали. Подобную атмосферу планируют воссоздать и в BEEF meat & wine. Поэтому призывают посетителей надевать freak black tie, и выглядеть роскошно, но ужасающе.

Когда: 31 октября, начало в 19:00. Стоимость уточняйте у организаторов за номером – (044) 384 49 34; (050) 900 34 93.
Где: BEEF meat & wine, ул. Шота Руставели, 11

  • Amazonian Halloween в Skybar

Фото: facebook.com/SkyBarKiev

Празднование Хэллоуина в Skybar в этом году посвящено смелым и бесстрашным женщинам-воительницам, которых называли амазонками. На гостей ждет две музыкальных ночи в стиле Amazonian Halloween.

Когда: 30-31 октября с 23:00. Стоимость входа для мужчин – 400 грн, для женщин – 200 грн. За столик – 300 грн. Бронировать столики за телефоном – (044) 223 88 88.
Где: Skybar, Большая Васильковская, 5

  • Hospital Party в ESHAK

Фото: eshak.hoo.com.ua

В ESHAK для гостей будет играть живая музыка от Nati Reznik и диждейский сет DJ LEO. Также в программе восточные танцы и ароматный кальян.

Вечеринка пройдет в стиле жутких больниц, так что вы сможете подобрать себе один из оригинальных образов: от секси-медсестры до ужасного врача-убийци.

Когда: 31 октября с 20:00. Столики бронировать за номером – (096) 600 33 33.
Где: ESHAK, ул. Маршала Конева, 10/1

    • Halloween weekend в Osocor residence

    Фото: facebook.com/osocor.residence

    В течении двух ночей в роскошном Osocor residence будет проходить празднование в стиле "Лебединого озера". Гости смогут увидеть противостояние Одетты и Одиллии и узнать все тайны их истории.

    В загадочном лесу пройдет ужин в честь Хэллоуина, который будут сопровождать мистические театрализованные перформансы, живая музыка и самозабвенные танцы.

    Когда: 30 и 31 октября. Стоимость – от 2500 грн, сюда входят блюда из меню и тематический грим.
    Где: Osocor residence, ул. Виноградная, 2

    • Gothic Halloween Party в "Гадкий койот"

    Фото: coyoteugly.com.ua

    На готической вечеринке в баре "Гадкий койот" гости смогут отвлечься от всех проблем и забот, отдавшись танцам под музыкальный микс от диджея Braincase и скрипача Felix Shuster. Также в программе танцевальный перформанс.

    Каждому гостю в тематическом костюме обещают бесплатный велком дринк.

    Когда: 31 октября. Начало в 22:00. Стоимость уточняйте по телефону – (063) 670 23 73.
    Где: "Гадкий койот", Мечникова, 9а

    • The Batcave Halloween в Port Creative Hub

    Фото: facebook.com/squat17byardcafe

    Киевское кафе Squat 17b yard решило устроить вечеринку в стиле культового лондонского ночного клуба The Batcave, который был особенно популярным в 1980-х годах.

    Дресс-код – готические и фетиш-наряды. В музыкальной программе – чувственный сет от диждеев и выступление секретной группы.

    Когда: 31 октября. Стоимость – 400 грн.
    Где: Port Creative Hub, ул. Набережно-Крещатицкая, 10А

    • Подпольный Стендап XL. Halloween Edition в Kooperativ Hub

    Фото: concert.ua

    Если не хотите идти на классическую вечеринку, предлагаем вам послушать убийственные шутки от комиков "Подпольного стендапа".

    В ночь Хэллоуина будут выступать Александр Жипецкий, Сергей Липко, Василий Байдак и Антон Тимошенко.

    Когда: 30 октября. Стоимость от 300 грн.
    Где: Kooperativ Hub, ул. Большая Васильковская, 5

    Наверняка вы захотите узнать о лучших трендовых прическах для Хэллоуина, чтобы выглядеть на вечеринке умопомрачительно. Если вы пока не готовы праздновать в заведениях, у нас есть идеи как устроить незабываемый Хэллоуин дома.

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