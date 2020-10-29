Хэллоуин 2020: лучшие вечеринки Киева в самую страшную ночь года
Рассказываем, где ярко и весело провести вечер с друзьями
Совсем скоро наступит жуткий праздник – Хэллоуин, который во всем мире отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Он становится все более популярным в Украине, в связи с чем растет количество тематических вечеринок.
Мы поможем вам определиться и выбрать самую яркую и запоминающуюся, чтобы ужасно красиво повеселиться с друзьями.
- Dystopia в "Хвильовом"
Тема вечера – постапокалиптический рейв, что очень актуально во времена пандемии. В ночь всех святых бар "Хвильовий" превратится в пристанище всех выживших, защищая их от опасностей окружающего мира.
Для гостей обязательно наличие костюма для выживания в условиях апокалипсиса – без респиратора или маски пускать не будут. Музыка – industrial, EBM, techno. Посетители должны быть старше 21 года.
Когда: 31 октября, с 20:00 до 02:00. Вход свободный.
Где: "Хвильовий", ул. Верхний Вал, 18
- Halloween Surrealism Party в BEEF meat & wine
В ресторане BEEF meat & wine решили повторить легендарный бал-маскарад у Ротшильдов в 1970х. Тогда гости нарядились в сюрреалистичные наряды, которые создал сам Сальвадор Дали. Подобную атмосферу планируют воссоздать и в BEEF meat & wine. Поэтому призывают посетителей надевать freak black tie, и выглядеть роскошно, но ужасающе.
Когда: 31 октября, начало в 19:00. Стоимость уточняйте у организаторов за номером – (044) 384 49 34; (050) 900 34 93.
Где: BEEF meat & wine, ул. Шота Руставели, 11
- Amazonian Halloween в Skybar
Празднование Хэллоуина в Skybar в этом году посвящено смелым и бесстрашным женщинам-воительницам, которых называли амазонками. На гостей ждет две музыкальных ночи в стиле Amazonian Halloween.
Когда: 30-31 октября с 23:00. Стоимость входа для мужчин – 400 грн, для женщин – 200 грн. За столик – 300 грн. Бронировать столики за телефоном – (044) 223 88 88.
Где: Skybar, Большая Васильковская, 5
- Hospital Party в ESHAK
В ESHAK для гостей будет играть живая музыка от Nati Reznik и диждейский сет DJ LEO. Также в программе восточные танцы и ароматный кальян.
Вечеринка пройдет в стиле жутких больниц, так что вы сможете подобрать себе один из оригинальных образов: от секси-медсестры до ужасного врача-убийци.
Когда: 31 октября с 20:00. Столики бронировать за номером – (096) 600 33 33.
Где: ESHAK, ул. Маршала Конева, 10/1
- Halloween weekend в Osocor residence
В течении двух ночей в роскошном Osocor residence будет проходить празднование в стиле "Лебединого озера". Гости смогут увидеть противостояние Одетты и Одиллии и узнать все тайны их истории.
В загадочном лесу пройдет ужин в честь Хэллоуина, который будут сопровождать мистические театрализованные перформансы, живая музыка и самозабвенные танцы.
Когда: 30 и 31 октября. Стоимость – от 2500 грн, сюда входят блюда из меню и тематический грим.
Где: Osocor residence, ул. Виноградная, 2
- Gothic Halloween Party в "Гадкий койот"
На готической вечеринке в баре "Гадкий койот" гости смогут отвлечься от всех проблем и забот, отдавшись танцам под музыкальный микс от диджея Braincase и скрипача Felix Shuster. Также в программе танцевальный перформанс.
Каждому гостю в тематическом костюме обещают бесплатный велком дринк.
Когда: 31 октября. Начало в 22:00. Стоимость уточняйте по телефону – (063) 670 23 73.
Где: "Гадкий койот", Мечникова, 9а
- The Batcave Halloween в Port Creative Hub
Киевское кафе Squat 17b yard решило устроить вечеринку в стиле культового лондонского ночного клуба The Batcave, который был особенно популярным в 1980-х годах.
Дресс-код – готические и фетиш-наряды. В музыкальной программе – чувственный сет от диждеев и выступление секретной группы.
Когда: 31 октября. Стоимость – 400 грн.
Где: Port Creative Hub, ул. Набережно-Крещатицкая, 10А
- Подпольный Стендап XL. Halloween Edition в Kooperativ Hub
Если не хотите идти на классическую вечеринку, предлагаем вам послушать убийственные шутки от комиков "Подпольного стендапа".
В ночь Хэллоуина будут выступать Александр Жипецкий, Сергей Липко, Василий Байдак и Антон Тимошенко.
Когда: 30 октября. Стоимость от 300 грн.
Где: Kooperativ Hub, ул. Большая Васильковская, 5
Наверняка вы захотите узнать о лучших трендовых прическах для Хэллоуина, чтобы выглядеть на вечеринке умопомрачительно. Если вы пока не готовы праздновать в заведениях, у нас есть идеи как устроить незабываемый Хэллоуин дома.
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