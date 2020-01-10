"Хищные птицы": появился яркий трейлер фильма о Харли Квинн

В главной роли – звезда "Однажды в Голливуде" Марго Робби

"Хищные птицы" Фото: YouTube

Кинокомпания Warner Bros. уже представила второй трейлер кинокомикса "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби в главной роли.

Смотрите подробности, как Марго Робби пробилась в Голливуд:

После событий "Отряда самоубийц" Харли Квинн рассталась с Джокером и зажила своей жизнью. Бэтмен тоже исчез, оставив Готэм беззащитным. В итоге город захлестнула преступность, к власти пришли криминальные боссы вроде Черной Маски.

В фильме Харли Квинн объединяется с другими героинями, например Охотницей и Черной Канарейкой, чтобы спасти девушку по имени Кассандра от бандитов Черной Маски.

На мировые экраны картина выйдет 6 февраля 2020-го года.

Напомним, что ранее Марго Робби поделилась новыми подробностями грядущего проекта. Спин-офф, скорее всего, станет первым фильмом по комиксам DC со "взрослым" рейтингом R. Робби подтвердила, что с самого начала предлагала Warner Bros. снять фильм именно с рейтингом 16+, и руководство студии дало согласие на эту идею.

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