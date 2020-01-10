Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Хищные птицы": появился яркий трейлер фильма о Харли Квинн

В главной роли – звезда "Однажды в Голливуде" Марго Робби

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
"Хищные птицы"
"Хищные птицы"
Фото: YouTube

Кинокомпания Warner Bros. уже представила второй трейлер кинокомикса "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби в главной роли.

Смотрите подробности, как Марго Робби пробилась в Голливуд:

После событий "Отряда самоубийц" Харли Квинн рассталась с Джокером и зажила своей жизнью. Бэтмен тоже исчез, оставив Готэм беззащитным. В итоге город захлестнула преступность, к власти пришли криминальные боссы вроде Черной Маски.

В фильме Харли Квинн объединяется с другими героинями, например Охотницей и Черной Канарейкой, чтобы спасти девушку по имени Кассандра от бандитов Черной Маски.

Читайте также:
Не Джокером единым: вышел крутой трейлер фильма "Хищные птицы"

На мировые экраны картина выйдет 6 февраля 2020-го года.

Напомним, что ранее Марго Робби поделилась новыми подробностями грядущего проекта. Спин-офф, скорее всего, станет первым фильмом по комиксам DC со "взрослым" рейтингом R. Робби подтвердила, что с самого начала предлагала Warner Bros. снять фильм именно с рейтингом 16+, и руководство студии дало согласие на эту идею.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби снялись в необычной фотосессии Не Джокером единым: вышел крутой трейлер фильма "Хищные птицы" Марго Робби рассказала о любимых ролях Шэрон Тейт
трейлер Марго Робби харли квинн Хищные птицы
Реклама

Новости партнеров

10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Сегодня, 08:24Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 18:21Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

Вчера, 12:46Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Вчера, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

8 январяШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе: фото в гипсе

8 январяПсихология

Как помочь пережить потерю близкого человека: что нельзя делать в тяжелый период

8 январяFun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

8 январяТехно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

7 январяШоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

7 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

7 январяFun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

7 январяEvents

Открытки и картинки с Рождеством 2020

Новости партнеров

Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок
Сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Бывшая жена Сивова высказалась о его свадьбе с Нюшей
Бывшая жена Сивова высказалась о его свадьбе с Нюшей
Зинаида Кириенко вышла замуж спустя два месяца после знакомства
Зинаида Кириенко вышла замуж спустя два месяца после знакомства
«Это просто смешно!»: Пригожин не одобрил, запевшую сестру Фриске
«Это просто смешно!»: Пригожин не одобрил, запевшую сестру Фриске
Сахар вовсе не белая смерть!
Сахар вовсе не белая смерть!
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка