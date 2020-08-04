Хит 2020 года: в украинский прокат выходит зомби-экшен о страшном вирусе

В семи странах фильм стал безоговорочным хитом и уже собрал рекордную сумму – 36 млн. долларов

6 августа в украинский прокат выходит блокбастер "Поезд в Пусана 2. Полуостров" – долгожданный сиквел зомби-экшена режиссера Ен Сан Хо, который уже стал культовым. Кстати, Украина – первая европейская страна, зрители которой смогут увидеть этот фильм.

По сюжету, четыре года назад Южная Корея не смогла сдержать вспышку страшного вируса, который уничтожил всю страну. Главный герой, Джон Сок, едва смог выбраться оттуда живым. Теперь он должен вернуться – его миссия забрать из центра Сеула брошенный грузовик с деньгами и незаметно покинуть карантинную территорию. Но все пошло не по плану после встречи с таинственным подразделением 631 и отрядами зомби, которые разгуливают по всему полуострову.

В семи странах, где фильм вышел на большие экраны в минувшие выходные, он стал безоговорочным хитом и уже собрал рекордную сумму – 36 млн. долларов. В первый уикенд проката картина стала лидером сборов в пяти странах – Южной Корее, Сингапуре, Малайзии, на Тайване и во Вьетнаме.

После триумфа фильма "Паразиты" корейское кино находит немало сторонников и получает хорошие отзывы от кинокритиков. В июне Каннский фестиваль официально добавил "Поезд в Пусана 2. Полуостров" в программу 2020.

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