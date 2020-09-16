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Хитовую комедию "Мої думки тихі" покажут на престижном британском кинофестивале Raindance

Сегодня, 17:13

Однако команда фильма не сможет посетить Великобританию из-за пандемии

Украинская комедия "Мої думки тихі", которая выйдет на европейской стриминг-платформе HBO Europe, продолжает свой успешный фестивальный путь. Картину режиссера Антонио Лукича с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским в главных ролях покажут на британском кинофестивале Raindance – одном из 50 лучших кинофестивалей по версии Variety. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице проекта.

Кадр из фильма "Мої думки тихі"
Кадр из фильма "Мої думки тихі"
Фото: пресс-служба

Однако режиссер Антонио Лукич и команда фильма не смогут попасть на кинофестиваль из-за пандемии.

Напомним, комедия "Мої думки тихі" вышла в широкий украинский прокат 16 января 2020 года. Кассовые сборы ленты составили почти 10 миллионов гривен, в кинотеатрах ее посмотрели более 108 тысяч зрителей. Вскоре фильм выиграл в категории "Лучший фильм" кинопремии Золота Дзиґа-2020.

Кроме того, хитовую украинскую комедию "Мої думки тихі" можно смотреть на сервисе интернет-телевидения OLL.TV.

Ранее мы делились лучшими саундтреками нашумевшего украинского фильма.

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украинское кино Мої думки тихі
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