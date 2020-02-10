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Хоакин Феникс получил свой первый Оскар в номинации "Лучший актер"

Актер сыграл в картине "Джокер"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:05
Актер Хоакин Феникс
Актер Хоакин Феникс
Фото: Getty Images

На 92-й церемонии вручения премии "Оскар-2020" статуэтку в номинации "Лучший актер " получил Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Отметим, что за победу в этой номинации также боролись Антонио Бандерас, ( "Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два папы").

Смотрите также в видео все, что нужно знать о премии "Оскар-2020":

В своей речи Хоакин Феникс поблагодарил всех за помощь. Также он отметил, что все имеют право на доминирование и, что все должны уважать природу.

Отметим, что "Сегодня" ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Напомним, ранее "Сегодня" уже писали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020".

Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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