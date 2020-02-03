Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хоакин Феникс стал лучшим актером по версии BAFTA

Награду актер получил за роль в картине "Джокер"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:47
Актер Хоакин Феникс
Актер Хоакин Феникс
Фото: Getty Images

В Лондоне вручили ежегодную премию Британской академии телевидения и киноискусств – "BAFTA-2020". Премию еще часто называют главной репетицией "Оскара", ведь лауреаты "BAFTA" в основном и получают "Оскар".

Узнайте, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:

В этом году лучшим актером признан Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Его конкурентами, в частности, были Ленардо Ди Каприо, Тарон Эгертон и другие. В своей речи актер поднял проблему "системного расизма" и "притеснений" внутри отрасли.

Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Фото: пресс-служба

А вот лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в ленте "Джуди". Триумфатором вечера стала картина Сэма Мендеса "1917".

Читайте также:
Звезду "Джокера" Хоакина Феникса арестовали: что произошло

Напомним, в США состоялась церемония награждения премии "Гильдии киноактеров США" (Screen Actors Guild 2020). В номинации "Лучшая мужская роль" победил Хоакин Феникс – за роль в картине "Джокер". Актер обошел Леонардо Ди Каприо ("Однажды в. Голливуде"), Кристиана Бэйла ("Ford против Ferrari"), Адама Драйвера ("Брачная история") и Терона Эджертона ("Рокетмен").

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Насилие порождает насилие: что особенного в фильме-номинанте на Оскар 2020 "Джокер" Голливудские критики назвали «1917» лучшим фильмом года Звезда "Джокера" Хоакин Феникс снимется в новом фильме "Джокер" получит сиквел: что известно о проекте и кто сыграет в новом фильме
актер BAFTA Джокер Хоакин Феникс
Реклама

Новости партнеров

ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

Вчера, 18:26Афиша

Взялась за старое: Меган Маркл получила первую работу после переезда из Британии

Вчера, 17:41Шоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Вчера, 16:55Шоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

Вчера, 16:03Психология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Вчера, 14:32Психология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Вчера, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Вчера, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Вчера, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:01Events

День сурка: смешные картинки и поздравления

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

1 февраляШоу-бизнес

Виктор Павлик женится в четвертый раз: молодая невеста пожаловалась на осуждения людей

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

Новости партнеров

ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Передозировка сахаром: 5 тревожных признаков
Передозировка сахаром: 5 тревожных признаков
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Простой и быстрый салат «Леди» за 5 минут (без майонеза)
Простой и быстрый салат «Леди» за 5 минут (без майонеза)