Хоакин Феникс стал лучшим актером по версии BAFTA

Награду актер получил за роль в картине "Джокер"

Актер Хоакин Феникс Фото: Getty Images

В Лондоне вручили ежегодную премию Британской академии телевидения и киноискусств – "BAFTA-2020". Премию еще часто называют главной репетицией "Оскара", ведь лауреаты "BAFTA" в основном и получают "Оскар".

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В этом году лучшим актером признан Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Его конкурентами, в частности, были Ленардо Ди Каприо, Тарон Эгертон и другие. В своей речи актер поднял проблему "системного расизма" и "притеснений" внутри отрасли.

Кадр из фильма "Джокер" Фото: пресс-служба

А вот лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в ленте "Джуди". Триумфатором вечера стала картина Сэма Мендеса "1917".

Напомним, в США состоялась церемония награждения премии "Гильдии киноактеров США" (Screen Actors Guild 2020). В номинации "Лучшая мужская роль" победил Хоакин Феникс – за роль в картине "Джокер". Актер обошел Леонардо Ди Каприо ("Однажды в. Голливуде"), Кристиана Бэйла ("Ford против Ferrari"), Адама Драйвера ("Брачная история") и Терона Эджертона ("Рокетмен").

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