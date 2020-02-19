Эксклюзив

"Хочется, чтобы моя история могла вдохновить": параолимпийская чемпионка Оксана Ботурчук о фильме "Пульс"

На основе жизненной истории параолимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук сняли спортивную драму

Оксана Ботурчук Фото: пресс-служба

В марте на широкие экраны выходит спортивная драма "Пульс". Картина интересна тем, что это не просто мотивирующая сильная история. Сюжет основан на реальной и жизненной истории украинской легкоатлетки Оксаны Ботурчук. Параолимпийская чемпионка принимала активное участие в создании фильма и мы решили пообщаться с ней об этой ленте. К сожалению, встретиться лично не получилось, но Оксана охотно согласилась ответить на все вопросы через электронное письмо.

Параолимпийская чемпионка Оксана Ботурчук Фото: пресс-служба

Оксана рассказала нам о том, как проходила подготовка к съемкам, как она помогала съемочной группе и что ожидает от премьеры.

Оксана, в Вашей "копилке" медали с трех паралимпиад, вы знаменита. Но готовы ли вы проснуться популярной, отвечать на вопросы: Вы – та самая Оскана Ботурчук?

Однозначно ответить не могу, иногда начинаю бояться, и говорю мужу, что, наверное, не готова к такому повороту событий, хотя не трусиха. И тут же вспоминаю соревнования, борьбу и понимаю, что готова ко всему. И, думаю, это будет даже приятно. Очень круто и с удовольствием буду отвечать: "Да, та самая Оксана Ботурчук".

Как началась реальная история в фильме, где Вас сыграл другой человек? Почему решили согласиться?

Признаться честно, я не совсем верила, что фильм действительно получится, начиная от финансовых трудностей и заканчивая "режиссер мог передумать и найти историю историю". Ну а когда все стало получаться, скажите, ну кто бы отказался... Это же так невероятно... Ну и, конечно, очень хочется, чтобы моя история могла вдохновить, заставить поверить в себя, научить, что жизнь – она одна, у всех разная, но то, как мы ее проживем, зависит только от нас.

В картине покажут небольшой отрезок Вашей жизни – от аварии до Паралимпиады. Насколько точно решили все события воссоздать.

Режиссер фильма и сценарист максимально детально меня обо всем расспрашивались, и читая сценарий, могу сказать, что очень близко к реальным событиям моей жизни. Конечно, это не документальный фильм , и есть некоторые сдвиги во времени и неточности , но пусть это останется за кадром и как сказал мне Сережа Чеботаренко при обсуждении одного из эпизодов – это более кинематографично.

Вы принимали участие в съемках. Что от вас требовалось, оценивали ли вы игру актеров, возможно, участвовали ли в отборе на кастинге?

Нет, в кастинге я не участвовала , но Сергей (режиссер – ред.), держал меня в курсе и иногда советовался со мной. Меня вместе с семьей пригласили на открытие терминала D в Борисполе, а на следующий день мы были на съемках фильма – это было что-то невероятное и волшебное, было интересно как Соне – ей 9 лет, так и маме, у всех просто захватывало дух. Конечно для съемочной команды – это были рабочие будни, но для нас, это запомниться на всю жизнь. В процессе создания фильма, от меня требовалось немного. Иногда советовались, спрашивали, что-то уточняли.

Параолимпийская чемпионка Оксана Ботурчук Фото: пресс-служба

Насколько мне известно, Вы "заразили" бегом не только Наталью Бабенко, которая сыграла Вас, но и всю съемочную группу. Как Вам это удалось и кто бегал?

Бег – это наверное самый доступный вид спорта. Ничего специального не нужно, кроссовки и спортивный костюм есть у каждого, ну и желание... Вот и весь секрет..Бежали многие, наверное, всех по имени не упомню. Помню только, что Егор Олесов уже бегал, и довольно профессионально, до нашего знакомства. Он принимал участие в марафонах. А вот я только об этом мечтаю. Пока только на спринте специализируюсь.

Ваши мечты после Пекина сбылись? Что сейчас планируете?

Да, сбылись. Я стала женой и мамой в 2009 году. И еще раз уже в 2017-м. Помню, во время первых родов, было так тяжело, и я представляла финиш на 400 метров. Кто бегал эту дистанцию, поймет. А когда дочку выложили на грудь, все медали померкли, и я поняла, что настоящее счастье – оно вот. И о будущем думаю, конечно, к сожалению, карьера спортсмена быстротечна и имеет свои возрастные рамки.

И Вы и муж профессиональные спортсмены, а история любви, показанная в фильме – удивительная! В жизни тоже так было?

Да и да. Мне очень повезло с супругом, он понимает меня по взгляду, мое состояние и настроение, всегда поддерживает во всем и верит в меня, ведь у спортсмена – непростой характер. Разные этапы подготовки – это может понять только такой же спортсмен. Я думаю , что обыкновенный парень меня просто не выдержал бы. Что касается фильма, я видела только фото в соцсетях, и отрывки, как и все, но ОЧЕНЬ правдоподобно сыграли актеры. Был этап – я даже мужу сказала, что ревную (в шутку) – это же наша история любви, а у них так искренне и правдоподобно вышло.

В Токио в этом году пройдут Параолимпийские игры. Вы планируете участвовать?

Да. Сейчас как раз в процессе подготовки, очень хочется хорошо выступить. Я очень люблю свою паралимпийскую команду, тем более, что благодаря Валерию Михайловичу Сушкевичу, есть возможность готовиться в нормальных условия и желание показывать высокие результаты, достойно представлять страну.

Что для Вас значит этот фильм – снова пережить те события или же стимулом идти дальше?

Наверное, я до конца не понимаю еще, что это произошло именно со мной. Наверное, после просмотра смогу ответить на вопрос точно. Хотя , и то, и другое – как и две стороны у медали. С одной стороны, я увижу себя и все, что со мной случилось – объективно, со стороны. Ведь до этого вся моя жизнь – это чисто субъективное ощущение. Немного пугает этот момент. С другой стороны – я думаю, буду много раз его пересматривать, и черпать силы и ресурс, и надеюсь он станет мотивационным для моих детей.

Небольшой блиц:

Что бы вы никогда не простили родному человеку?

Наверное, смогу простить все.

А что смогли бы простить врагу/недоброжелателю?

Конструктивную критику.

Победа – это

СЧАСТЬЕ.

Богатство – это

СЕМЬЯ.

"Пульс" – это

Моя жизнь.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.