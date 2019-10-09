"Ходячие мертвецы" продлили на 11 сезон

Лорен Коэн вернется в роли Мэгги

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы" Фото: YouTube

Только недавно создатели "Ходячих мертвецов" представили трейлер десятого сезона сериала. Теперь они решили продлить долгоиграющее шоу еще на один сезон, пишет Empire.

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Даже при снижающихся рейтингах шоу остается одним из самых успешных проектов американской телесети AMC. На нью-йоркском конвенте Comic-Con в этом году появилась актуальная новость: Лорен Коэн вернется в роли Мэгги в предстоящем десятом сезоне, который стартует уже в этом месяце.

Коэн уходила из сериала из-за разногласий с продюсерами по поводу гонорара, но, видимо, вопрос удалось утрясти, раз актриса решила вернуться. Тем временем актриса Данай Гурира покидает проект: десятый сезон станет последним для ее героини.

Напомним, у зомби-сериала появятся новые истории. Компания AMC, владеющая правами на экранизацию комиксов сериала, надеется повысить рейтинги шоу новыми полнометражными фильмами. И, хоть у проекта уже есть один спин-офф – "Бойтесь ходячих мертвецов", лишние фильмы не помешают.

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