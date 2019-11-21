"Холодное сердце 2": что известно о самой ожидаемой сказке сезона
В украинских кинотеатрах стартует в прокате мультфильм "Холодное сердце 2"
В украинский прокат вышла вторая часть популярного диснеевского мультфильма – "Холодное сердце 2", обзор которой мы делали ранее.
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Романтическая история двух принцесс Эльзы и Анны покорила мир, рассказываем интересные факты про ее создание.
1. Уолт Дисней с 1939 года мечтал снять короткометражный мультфильм о жизни писателя Ганса Христиана Андерсена, но диснеевская сказка "Холодное сердце" по мотивам "Снежной королевы" увидела свет только в 2013 году. Некоторые ее герои: принц Ханс, отважный Кристоф, принцесса Анна и олень Свен получили имена именно в честь Ганса Христиана Андерсена.
2. К созданию истории Disney подошел очень ответственно. Чтобы больше узнать о снеге создателям мультфильма в начале работы пришлось взять ускоренный курс метеорологии, а движения Свена аниматоры изучали наблюдая за живым оленем, которого привели прямо в студию!
3. "Холодное сердце" – самый длинный полнометражный мультфильм за время существования студии Disney, и вместе с тем – самый успешный. Лента получила высокие награды как лучший анимационный фильм, за режиссуру и музыку. У сказки две премии "Оскар", "Золотой глобус", пять премий "Энни" (Annie Award), премии BAFTA и Сатурн, несколько наград от Гильдии киноактеров США (SAG) и другие.
4. Всемирно известные актрисы, 39-летняя Кристен Белл и 48-летняя Идина Мензел, которые озвучили героев второй части мультфильма "Холодное сердце", получили звезды на Голливудской аллее славы.
5.В саундтрек "Холодного сердца 2" войдут такие песни, как Into The Unknown, All is Found Эван Рейчел Вуд, Some Things Never Change Кристен Белл, Идины Мензел, Джоша Гада и Джонатана Гроффа, When I Am Older Джоша Гада, Lost in the Woods Джонатана Гроффа, Show Yourself Идины Мензел и Эван Рейчел Вуд, The Next Right Thing Кристен Белл, All is Found Кейси Масгрейвс, Lost in the Woods – Weezer и др.
6. История сестер-принцесс была представлена в оригинальном театрализованном шоу на коньках Disney On Ice, в котором задействовано более 50 актеров, большинство из них – фигуристы с громкими именами. Над постановкой работали: Адам Уилсон и Мелани Уилсон ЛаБрачио – сценаристы Marvel Universe LIVE, "Эра героев"; Стив Басс – многократный обладатель премии Эмми; Патти Винсент – режиссер многочисленных ледовых и сценических шоу и другие.
Напомним, за главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney.
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