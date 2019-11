"Холодное сердце 2": что известно о самой ожидаемой сказке сезона

В украинских кинотеатрах стартует в прокате мультфильм "Холодное сердце 2"

"Холодное сердце 2" Фото: YouTube

В украинский прокат вышла вторая часть популярного диснеевского мультфильма – "Холодное сердце 2", обзор которой мы делали ранее.

Романтическая история двух принцесс Эльзы и Анны покорила мир, рассказываем интересные факты про ее создание.

"Холодное сердце 2" Фото: YouTube

1. Уолт Дисней с 1939 года мечтал снять короткометражный мультфильм о жизни писателя Ганса Христиана Андерсена, но диснеевская сказка "Холодное сердце" по мотивам "Снежной королевы" увидела свет только в 2013 году. Некоторые ее герои: принц Ханс, отважный Кристоф, принцесса Анна и олень Свен получили имена именно в честь Ганса Христиана Андерсена.

2. К созданию истории Disney подошел очень ответственно. Чтобы больше узнать о снеге создателям мультфильма в начале работы пришлось взять ускоренный курс метеорологии, а движения Свена аниматоры изучали наблюдая за живым оленем, которого привели прямо в студию!

3. "Холодное сердце" – самый длинный полнометражный мультфильм за время существования студии Disney, и вместе с тем – самый успешный. Лента получила высокие награды как лучший анимационный фильм, за режиссуру и музыку. У сказки две премии "Оскар", "Золотой глобус", пять премий "Энни" (Annie Award), премии BAFTA и Сатурн, несколько наград от Гильдии киноактеров США (SAG) и другие.

4. Всемирно известные актрисы, 39-летняя Кристен Белл и 48-летняя Идина Мензел, которые озвучили героев второй части мультфильма "Холодное сердце", получили звезды на Голливудской аллее славы.

Кадр из мультфильма "Холодное сердце 2" Фото: YouTube

5.В саундтрек "Холодного сердца 2" войдут такие песни, как Into The Unknown, All is Found Эван Рейчел Вуд, Some Things Never Change Кристен Белл, Идины Мензел, Джоша Гада и Джонатана Гроффа, When I Am Older Джоша Гада, Lost in the Woods Джонатана Гроффа, Show Yourself Идины Мензел и Эван Рейчел Вуд, The Next Right Thing Кристен Белл, All is Found Кейси Масгрейвс, Lost in the Woods – Weezer и др.

6. История сестер-принцесс была представлена в оригинальном театрализованном шоу на коньках Disney On Ice, в котором задействовано более 50 актеров, большинство из них – фигуристы с громкими именами. Над постановкой работали: Адам Уилсон и Мелани Уилсон ЛаБрачио – сценаристы Marvel Universe LIVE, "Эра героев"; Стив Басс – многократный обладатель премии Эмми; Патти Винсент – режиссер многочисленных ледовых и сценических шоу и другие.

Disney On Ice Фото: пресс-служба

Напомним, за главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney.

