Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Холодное сердце 2": обзор самого ожидаемого продолжения истории о сестрах-принцессах

В прокате картина с 21 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 17:22
"Холодное сердце 2"
"Холодное сердце 2"
Фото: YouTube

В украинский прокат вышло долгожданное продолжение диснеевской мультипликационной сказки о принцессах – "Холодное сердце 2". Что показали в мультфильме и какие впечатление оставляет картина – читайте в нашем обзоре.

Смотрите видео о том, как создаются мультфильмы:

"Сегодня" побывали на премьере мультфильма и делятся своими впечатлениями.

"Холодное сердце 2": сюжет и главные герои

Постер к мультфильму "Холодное сердце 2"
Постер к мультфильму "Холодное сердце 2"
Фото: instagram.com/disney

Итак, в продолжении мультфильма 2013 года главные герои – сестры-принцессы Эльза и Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф – отправляются в тяжелое путешествие за пределы своего королевства Эренделл. Их путь лежит на север, именно там героям предстоит раскрыть тайну своей родной страны, понять, откуда у Эльзы появились магические способности и, возможно, разрушить проклятие. В таинственном лесу компания встречает племя Нортулда и потерявшихся солдат Эренделла.

"Холодное сердце 2"
"Холодное сердце 2"
Фото: YouTube

Казалось бы, создатели замахнулись на нечто невероятное – сохранить атмосферу первой части, сделать историю не слишком занудной, но и не слишком взрослой, чтобы дети с удовольствием смогли это смотреть. С уверенностью можно сказать, что режиссерам Крису Баку и Дженнифер Ли удалось найти не золотую, но вполне сносную середину.

"Холодное сердце 2"
"Холодное сердце 2"
Фото: YouTube

Главных героев – сестер Анну и Эльзу – озвучили Кристен Белл и Идина Мензел, которые на днях получили звезды на Аллее Славы. Джош Гэд озвучил Олафа, Джонатан Грофф — Кристоффа, Стерлинг К. Браун — лейтенанта Маттиаса, Эван Рэйчел Вуд — королеву Идуну, Альфред Молина — короля Агнарра.

"Холодное сердце 2": впечатления от картины

Так как в мультфильме главное внимание обращено к прошлому Эльзы, то и события, показанные в картине, так или иначе раскрывают тайну. В фильме много юмора, пейзажных кадров, которые просто завораживают. А песни – это отельное "ура" и "спасибо" украинскому дубляжу (уверена, оригинал не менее цепляет).

Читайте также:
"Холодное сердце 2": опубликована песня Into The Unknown, которая вошла в саундтрек мультфильма

Идея картины – ценность семьи: не затмить никакими любовными историями, поисками правды и истины. Поступать по совести, сохранять семью и жить дальше несмотря ни на что. Сложновато для детей, не так ли? Но все это подано настолько в компактной, трогательной и музыкальной форме, что высокие идеи понятны и просты. Одно лишь плохо – слишком быстрая смена кадров и идей героев.

Также стоит отметить, что в "Холодном сердце 2" просматриваются некие намеки на гендерное, а также социальное и сексуальное неравенство.

Рекомендуем смотреть мультфильм всей семьей.

Напомним, за главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что посмотреть на этой неделе в кино: афиша главных кинопремьер Кто же она? Появился захватывающий трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце" Появился первый трейлер мультфильма "Холодное сердце 2"
мультфильм Кристен Белл что посмотреть в кино Холодное сердце 2
Реклама

Новости партнеров

Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
«Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова
«Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)
Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:38Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 09:10Fun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Вчера, 09:00Fun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Вчера, 07:52Wellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

21 ноябряТехно

Человека впервые ввели в состояние анабиоза

20 ноябряFun

Сеть удивили провокационные снимки сына президента

20 ноябряFood

Мясные блюда на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

20 ноябряWellness

Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

20 ноябряАфиша

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Названы продукты, провоцирующие головную боль
Названы продукты, провоцирующие головную боль
Иконы стиля советских женщин
Иконы стиля советских женщин
Чарівна подруга захисника Зорі Євгена Чеберка. Фото
Чарівна подруга захисника Зорі Євгена Чеберка. Фото
Врач рассказала, чем может быть опасен кофе на голодный желудок
Врач рассказала, чем может быть опасен кофе на голодный желудок
Прокинулась і вже втомилась: як подолати ранкове безсилля
Прокинулась і вже втомилась: як подолати ранкове безсилля
Интерьер двухуровневой квартиры: красивый дизайн и планировка
Интерьер двухуровневой квартиры: красивый дизайн и планировка