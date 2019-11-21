"Холодное сердце 2": обзор самого ожидаемого продолжения истории о сестрах-принцессах

В прокате картина с 21 ноября

"Холодное сердце 2" Фото: YouTube

В украинский прокат вышло долгожданное продолжение диснеевской мультипликационной сказки о принцессах – "Холодное сердце 2". Что показали в мультфильме и какие впечатление оставляет картина – читайте в нашем обзоре.

Смотрите видео о том, как создаются мультфильмы:

"Сегодня" побывали на премьере мультфильма и делятся своими впечатлениями.

"Холодное сердце 2": сюжет и главные герои

Постер к мультфильму "Холодное сердце 2" Фото: instagram.com/disney

Итак, в продолжении мультфильма 2013 года главные герои – сестры-принцессы Эльза и Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф – отправляются в тяжелое путешествие за пределы своего королевства Эренделл. Их путь лежит на север, именно там героям предстоит раскрыть тайну своей родной страны, понять, откуда у Эльзы появились магические способности и, возможно, разрушить проклятие. В таинственном лесу компания встречает племя Нортулда и потерявшихся солдат Эренделла.

"Холодное сердце 2" Фото: YouTube

Казалось бы, создатели замахнулись на нечто невероятное – сохранить атмосферу первой части, сделать историю не слишком занудной, но и не слишком взрослой, чтобы дети с удовольствием смогли это смотреть. С уверенностью можно сказать, что режиссерам Крису Баку и Дженнифер Ли удалось найти не золотую, но вполне сносную середину.

"Холодное сердце 2" Фото: YouTube

Главных героев – сестер Анну и Эльзу – озвучили Кристен Белл и Идина Мензел, которые на днях получили звезды на Аллее Славы. Джош Гэд озвучил Олафа, Джонатан Грофф — Кристоффа, Стерлинг К. Браун — лейтенанта Маттиаса, Эван Рэйчел Вуд — королеву Идуну, Альфред Молина — короля Агнарра.

"Холодное сердце 2": впечатления от картины

Так как в мультфильме главное внимание обращено к прошлому Эльзы, то и события, показанные в картине, так или иначе раскрывают тайну. В фильме много юмора, пейзажных кадров, которые просто завораживают. А песни – это отельное "ура" и "спасибо" украинскому дубляжу (уверена, оригинал не менее цепляет).

Идея картины – ценность семьи: не затмить никакими любовными историями, поисками правды и истины. Поступать по совести, сохранять семью и жить дальше несмотря ни на что. Сложновато для детей, не так ли? Но все это подано настолько в компактной, трогательной и музыкальной форме, что высокие идеи понятны и просты. Одно лишь плохо – слишком быстрая смена кадров и идей героев.

Также стоит отметить, что в "Холодном сердце 2" просматриваются некие намеки на гендерное, а также социальное и сексуальное неравенство.

Рекомендуем смотреть мультфильм всей семьей.

Напомним, за главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney.

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