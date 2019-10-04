"Хороший лжец": вышел второй трейлер фильма с Хелен Миррен

Режиссером стал Билл Кондон

Кадр из фильма "Хороший лжец" Фото: YouTube

Не так давно актриса Хелен Миррен появилась в ярком образе королевы в трейлере фильма "Екатерина Великая", а теперь она завораживает игрой в новом видеоролике картины "Хороший лжец".

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Кинокомпания Warner Bros. Pictures обнародовала второй трейлер фильма "Хороший лжец". Это история профессионального мошенника Роя Кортни, который знакомится в сети с богатой вдовой Бетти МакЛиш.

Герой намерен завладеть ее капиталом, но вскоре понимает, что у него возникли к ней чувства. Режиссер – Билл Кондон.

Роли исполнили Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Рассел Тови, Джим Картер.

Лента выйдет в мировой прокат 15 ноября 2019 года.

Напомним, ранее в сети появился второй трейлер военной драмы "1917". Действие картины происходит во время Первой мировой войны. Рассказ ведется от имени двоих молодых солдат. Режиссер – Сэм Мендес.

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