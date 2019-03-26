Хоррор "Мы" рвет американский прокат

Это второй фильм-триллер режиссера Джордана Пила

Хоррор "Мы" Фото: YouTube

В Украине хоррор Джордана Пила "Мы" только выходит в прокат, а в Америке – уже рвет бокс-офис. По данным Box Office Mojo, в премьерные выходные картина собрала 70,2 миллиона долларов на домашних экранах. Это более чем вдвое превышает стартовую кассу первого фильма Пила.

Бюджет хоррора с участием Лупиты Нионго и Элизабет Мосс составил всего лишь 20 миллионов долларов. На вторую строчку американского бокс-офиса опустился фантастический блокбастер "Капитан Марвел", добавивший в копилку еще 35 миллионов долларов.

Третье место заняла анимация "Чудо-парк", добавив к общим сборам 9 миллионов долларов.

Напомним, по сюжету фильма, семейная пара Уилсонов вместе с детьми отправляются в домик на калифорнийском пляже. Где вместо пасторального отдыха с друзьями подвергаются кошмарному террору со стороны злых двойников.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram