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Хоррор "Мы" рвет американский прокат

Это второй фильм-триллер режиссера Джордана Пила

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
Хоррор "Мы"
Хоррор "Мы"
Фото: YouTube

В Украине хоррор Джордана Пила "Мы" только выходит в прокат, а в Америке – уже рвет бокс-офис. По данным Box Office Mojo, в премьерные выходные картина собрала 70,2 миллиона долларов на домашних экранах. Это более чем вдвое превышает стартовую кассу первого фильма Пила.

Бюджет хоррора с участием Лупиты Нионго и Элизабет Мосс составил всего лишь 20 миллионов долларов.  На вторую строчку американского бокс-офиса опустился фантастический блокбастер "Капитан Марвел", добавивший в копилку еще 35 миллионов долларов.

Третье место заняла анимация "Чудо-парк", добавив к общим сборам 9 миллионов долларов.

Напомним, по сюжету фильма, семейная пара Уилсонов вместе с детьми отправляются в домик на калифорнийском пляже. Где вместо пасторального отдыха с друзьями подвергаются кошмарному террору со стороны злых двойников.

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Источник: Сегодня
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