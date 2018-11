Хоррор-сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" получит рождественский эпизод

Netflix анонсировал рождественский эпизод сериала

Только недавно все узнали, что стриминговый гигант Netflix перезапускает историю о юной ведьме Сабрине под названием "Леденящие душу приключения Сабрины". В сети уже появился первый тизер картины. Теперь Netflix анонсировал рождественский эпизод сериала "Леденящие душу приключения Сабрины".

Согласно официальному описанию, Сабрина вместе со своим ковеном, Церковью ночи, отпразднует зимнее солнцестояние, которое приходится на самую длинную ночь в году. В это время ведьмы и чародеи собираются у камина, чтобы петь языческие песни и рассказывать жуткие истории. В праздник также приходят гости – как званые, так и нет – и наверняка неизвестно, кто может спуститься в дом по дымовой трубе.

Praise Satan! I mean, Praise Santa! @sabrinanetflix has a X-mas Special dropping on 12/14!! I love this episode of #CAOS!! @netflix