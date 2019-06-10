Хватит играть в куклы! Вышел сочный трейлер перезагрузки сериала "Беверли Хиллз"

В новом проекте сыграет оригинальный актерский состав

"Беверли Хиллз" Фото: YouTube

Телеканал Fox опубликовал новый тизер-трейлер перезагрузки культового сериала 90-х – "Беверли Хиллз", который выйдет с оригинальным актерским составом.

Чем очаровали зрителя сериалы 90-х:

Новый тизер драматического сериала показывает, как актеры решают, что хватит им играть с куклами своих персонажей, и отправляются сниматься в перезапуске. На кадрах показан кафетерий, где ранее работал Брэндон, где находятся куклы всех персонажей проекта.

Сам же сериал "Беверли Хиллз" покажет, как спустя 19 лет основной актерский состав хитовой молодежной драмы собирается вместе, чтобы сняться в перезапуске, но реальная драма быстро затмевает драму их экранных героев.

Премьера сериала "Беверли Хиллз" состоится летом, 7 августа.

Напомним, ранее в сети появился первый трейлер перезапуска популярного сериала 90-х "Беверли-Хиллз 90210".

Кроме тизера нового сериала, в сети также появились первые снимки звезд, которые вернулись к своим старым ролям. Так, судя по снимку, в продолжении картины поклонники увидят почти всех полюбившихся героев: Дженни Гарт (Келли Тейлор), Йена Зиринга (Стив Сандерс), Брайана Остина Грина (Дэвид Сивер), Тори Спеллинг (Донна Мартин), Джейсона Пристли (Брэндон Уэлш) и Габриэль Картерис (Андреа Цукерман).

Для любителей украинских проектов, напоминаем, что по будням на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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