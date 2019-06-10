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Хватит играть в куклы! Вышел сочный трейлер перезагрузки сериала "Беверли Хиллз"

В новом проекте сыграет оригинальный актерский состав

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:41
"Беверли Хиллз"
"Беверли Хиллз"
Фото: YouTube

Телеканал Fox опубликовал новый тизер-трейлер перезагрузки культового сериала 90-х – "Беверли Хиллз", который выйдет с оригинальным актерским составом.

Чем очаровали зрителя сериалы 90-х:

Новый тизер драматического сериала показывает, как актеры решают, что хватит им играть с куклами своих персонажей, и отправляются сниматься в перезапуске. На кадрах показан кафетерий, где ранее работал Брэндон, где находятся куклы всех персонажей проекта.

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Сам же сериал "Беверли Хиллз" покажет, как спустя 19 лет основной актерский состав хитовой молодежной драмы собирается вместе, чтобы сняться в перезапуске, но реальная драма быстро затмевает драму их экранных героев.

Премьера сериала "Беверли Хиллз" состоится летом, 7 августа.

Напомним, ранее в сети появился первый трейлер перезапуска популярного сериала 90-х "Беверли-Хиллз 90210". 

Кроме тизера нового сериала, в сети также появились первые снимки звезд, которые вернулись к своим старым ролям. Так, судя по снимку, в продолжении картины поклонники увидят почти всех полюбившихся героев: Дженни Гарт (Келли Тейлор), Йена Зиринга (Стив Сандерс), Брайана Остина Грина (Дэвид Сивер), Тори Спеллинг (Донна Мартин), Джейсона Пристли (Брэндон Уэлш) и Габриэль Картерис (Андреа Цукерман).

Для любителей украинских проектов, напоминаем, что по будням на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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Источник: Сегодня
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