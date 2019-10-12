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Хью Джекман – 51! ТОП-5 лучших ролей известного актера

Хью Джекман сыграл во многих фильмах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:22
Хью Джекман
Хью Джекман
Фото: Getty Images

12 октября свой день рождения празднует известный голливудский актер Хью Джекман, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Звезде боевиков исполнился 51 год. Актер известен зрителям по роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс".

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Но были и другие перевоплощения, которые полюбились аудитории не меньше. Вспоминаем крутые роли Хью Джекмана в своей подборке фильмов.

"Герой ее романа"

Здесь Джекман еще совсем молодой и в самом начале своей карьеры. Австралийский фильм о водителе грузовика. Нетипичный сюжет, но Хью сыграл правдиво.

"Флирт со зверем"

Легкая и приятная комедия, где Хью Джекман играет бабника. Но такого, которого можно превратить в очень даже романтичного парня, если задаться целью.

"Ван Хельсинг"

Главный герой — Гэбриэл Ван Хельсинг, охотник за нечистью. Его фамилия взята из романа "Дракула" Брэма Стокера, где фигурировал персонаж Абрахам Ван Хельсинг, доктор-философ и мистик. Действие происходит в 1887—1888 годах в Королевстве Румыния. Силы Тьмы готовятся к Последней Битве.

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"Фонтан"

Фильм-притча режиссёра Даррена Аронофски. У молодой женщины Иззи Крео смертельно прогрессирует опухоль головного мозга. Её муж-онколог Том отчаянно пытается найти средство, чтобы её спасти, пренебрегая даже последними часами общения с ней. Он ищет лекарство, которым, возможно, станет экстракт дерева из Центральной Америки. Иззи просит Тома закончить её книгу "Источник", которая в символической форме рассказывает о её болезни, как об инквизиторе, порабощающем средневековую Испанию. Поиск спасения представлен в книге поисками мифического Древа Жизни и конкистадором в Новой Испании. Том читает рукопись в больнице в последнюю ночь перед её смертью.

"Престиж"

Еще одна гениальная картина, где Хью играет на высоте. Сюжет популярного романа Кристофера Приста существенно переработан братом режиссёра Джонатаном Ноланом. История не рассказывается последовательно, а подается в виде нескольких слоев "флешбэков" (ретроспекций) главных героев.

Напомним, музыкальный байопик "Величайший шоумен" с Хью Джекманом в главной роли вышел еще в январе 2018 года. Оказывается, сборы превзошли бокс-офис двух сольников о его знаменитом супергерое.

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