И снова парень-плохиш: звезда Гарри Поттера показал трейлер своего нового сериала The Origin

Том Фелтон сыграет антагониста Логана

Том Фелтон. Фото: Getty

Звезда фильмов о Гарри Поттере – актер Том Фелтон, который покинул сериал "Флэш", сейчас совсем пропал с радаров. Однако, британский актер работал над своим новым сериалом The Origin, трейлер которого представил на днях на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Сериал будет на YouTube Red в специальном канале подписок, где уже есть высоко оцененный критиками "Кобра Кай" и "Шаг вперед: Прилив". В сериале The Origin Том вновь сыграет антагониста по имени Логан. Он находится среди группы незнакомцев, которые просыпаются на поврежденном космическом корабле, на который они сели, чтобы уйти от земных проблем.

Кроме Фелтона в сериале появится Наталия Тена, которая сыграла Нимфадору Тонкс в "Поттериане". Она сыграет роль капитана группы выживших. Также в ролях: Филип Кристофер, Нора Арнезедер, Сен Митсуджи и Фрэйзер Джеймс.

Напомним, британский актер Джейсон Айзекс (исполнитель роли Люциуса Малфоя во франшизе "Гарри Поттер") поделился с поклонниками на странице в Instagram селфи со своим экранным сыном Томом Фелтоном, известным по роли Драко Малфоя.