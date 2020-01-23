И тут Меган Маркл: создатели "Гриффинов" снимут мультсериал о британской королевской семье для HBO

Рассказ в мультфильме будет вестись от имени шестилетнего принца Джорджа

Новый проект HBO о королевской семье Фото: twitter.com/hbomax

Канал HBO снимет анимационный сатирический сериал о британской королевской семье. Отметим, что к монархам сейчас особое внимание, ведь принц Гарри и Меган Маркл решили отделиться от королевской семьи. Над проектом будет работать сценарист сериала "Гриффины" (Family Guy) Гэри Джанетти, сообщает Deadline.

Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских привилегий, смотрите подробности:

Новый мультсериал, который выйдет на канале HBO MAX, уже получил название "Принц" (The Prince). Его героями станут королева Елизавета II, принц Филипп, принц Уильям и Кейт Миддлтон, и принц Гарри и Меган Маркл и др. Рассказ будет вестись от имени шестилетнего принца Джорджа, который трактует события в королевской семье.

INSTAGRAM

Сюжет основан на Instagram сценариста Гэрри Джанетти, в котором он от имени принца Джорджа, старшего сына принца Уильяма и будущего короля, комментирует фото и заголовки СМИ, связанные с британской королевской семьей.

Сообщается, что озвучат героев актеры Орландо Блум (принц Гарри), Кондола Рашад (Меган Маркл), Люси Панч (Кейт Миддлтон), Том Холландер (принц Филипп и принц Чарльз), Алан Камминг (дворецкий принца Джорджа Оуэн), Фрэнсис де ла Тур (королева Елизавета), Иван Реон (принц Уильям) и др.

Сами авторы описывают мультсериал, как сатирический взгляд на жизнь принца Джорджа Кембриджского, самого молодого наследника британского престола, который преодолевает испытания и невзгоды при дворе.

Напомним, компания Disney стала первой, кто предложил сотрудничество экс-актрисе Меган Маркл.

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