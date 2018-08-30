Идеальный мир без людей: появился впечатляющий трейлер драмы со звездой "Игры престолов"

Это история о том, как все человечество исчезло, а остались только мужчина и девушка...

Кадр из фильма "Я думаю, теперь мы одни"

После интересных тизеров в сети наконец появился полноценный трейлер постапокалиптической драмы "Я думаю, теперь мы одни".

В режиссерском кресле – Рид Морано, получившая "Эмми" за сериал "Рассказ служанки", а главные роли в проекте исполнили актеры Питер Динклейдж ("Игра престолов") и Эль Фаннинг ("Роковое искушение").

По сюжету отшельник Дэл (Динклейдж), мечтавший о том, чтобы люди исчезли с лица Земли, обнаруживает, что остался в этом мире совсем один. Все человечество погибло от неизвестной болезни, и теперь ему предстоит очистить опустевший город от мертвых тел. Все меняется, когда он находит второго выжившего после апокалипсиса человека — девушку по имени Грейс (Фаннинг).

Мировая премьера ленты прошла в январе на фестивале "Сандэнс", где она получила специальный приз жюри драматическому фильму.

Постер к фильму "Я думаю, теперь мы одни"

В американский прокат "Я думаю, теперь мы одни" выйдет 21 сентября 2018 года.

Напомним, актер Морган Фримен и звезда сериала "Игра престолов" Питер Динклейдж, который выступит продюсером телеверсии "Квазимодо", научились читать рэп и даже устроили батл. Учили же звезд читать рэп Мисси Эллиотт и Баста Раймс.