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Идрис Эльба в новом постере сериала "Лютер"

Пятый сезон шоу уже не за горами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Кадр из сериала &quot;Лютер&quot;
Кадр из сериала "Лютер"

Мрачный детектив про брутального интеллигента Джона Лютера, которого играет Идрис Эльба, возвращается на экраны. Телеканал BBC уже опубликовал первый тизер пятого сезона телешоу.

А теперь журнал Empire опубликовал эксклюзивный кадр из предстоящего пятого сезона, который выйдет на канале BBC под Рождество. На фото детектив Джон Лютер стоит возле авто, и на нем по-прежнему все то же пальто и тот же галстук.

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Сериал "Лютер"
Фото: Empire

В интервью журналу Идрис Эльба прямо сказал, что пятый сезон – "это еще не конец". "Но в этом сезоне произойдут существенные перемены", – добавил актер.

Кстати, актер Идрис Эльба признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People.

Напомним, помимо "Лютера" актер Идрис Эльба, известный по роли Роланда Дискейна в фильме "Темная башня", сыграет злодея в фильме "Хоббс и Шоу". Подробности сюжета пока не сообщается, но известно, что Хоббс и Шоу объединятся против преступника под псевдонимом Mr. Null, которого и сыграет Эльба.

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Источник: "Сегодня"
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