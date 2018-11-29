Идрис Эльба в новом постере сериала "Лютер"

Пятый сезон шоу уже не за горами

Кадр из сериала "Лютер"

Мрачный детектив про брутального интеллигента Джона Лютера, которого играет Идрис Эльба, возвращается на экраны. Телеканал BBC уже опубликовал первый тизер пятого сезона телешоу.

А теперь журнал Empire опубликовал эксклюзивный кадр из предстоящего пятого сезона, который выйдет на канале BBC под Рождество. На фото детектив Джон Лютер стоит возле авто, и на нем по-прежнему все то же пальто и тот же галстук.

Сериал "Лютер" Фото: Empire

В интервью журналу Идрис Эльба прямо сказал, что пятый сезон – "это еще не конец". "Но в этом сезоне произойдут существенные перемены", – добавил актер.

Кстати, актер Идрис Эльба признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People.

Напомним, помимо "Лютера" актер Идрис Эльба, известный по роли Роланда Дискейна в фильме "Темная башня", сыграет злодея в фильме "Хоббс и Шоу". Подробности сюжета пока не сообщается, но известно, что Хоббс и Шоу объединятся против преступника под псевдонимом Mr. Null, которого и сыграет Эльба.