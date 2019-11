If You Want Her: MARUV представила новый клип о любви и мести

Видеоработа стала заключительной частью мини-альбома Hellcat Story

MARUV - If You Want Her Фото: YouTube

Певица MARUV представила новый клип в котором снялся ее партнер по "Танцям з зірками" JAY. Видео на песню If You Want Her стало завершением истории мини-альбома эпатажной звезды Hellcat Story.

Сюжет клипа If You Want Her прост и понятен, но лучше раскрывается вся история только в том случае, если вы уже посмотрели предыдущие три эпизода Hellcat Story, которые опубликованы на официальном Youtube-канале MARUV.

В основу всех четырех видеоисторий легла мифологическая повесть украинской писательницы Ольги Кобылянской "В воскресенье утром рано зелье копала".

"Это единственная книга из школьной программы, которую я прочитала. Учительница решила так меня наказать: дала мне одной читать ее, а потом рассказать всему классу. Я читала, плакала, но запомнила эту историю на всю жизнь. С одной стороны – это фольклор, с другой – и сейчас таких историй немало. И я решила рассказать эту историю по‑своему", – рассказала MARUV.

По сюжету клипа главная героиня мстит своему возлюбленному. Сперва она готовит для него отравленный пирог, затем кормит им неверного, а когда тот умирает – закапывает парня в лесу.

MARUV – If You Want Her (Hellcat Story Episode 4):

