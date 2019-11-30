Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

If You Want Her: MARUV представила новый клип о любви и мести

Видеоработа стала заключительной частью мини-альбома Hellcat Story

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:24
MARUV - If You Want Her
MARUV - If You Want Her
Фото: YouTube

Певица MARUV представила новый клип в котором снялся ее партнер по "Танцям з зірками" JAY. Видео на песню If You Want Her стало завершением истории мини-альбома эпатажной звезды Hellcat Story.

Смотрите эксклюзивное интервью с MARUV:

Сюжет клипа If You Want Her прост и понятен, но лучше раскрывается вся история только в том случае, если вы уже посмотрели предыдущие три эпизода Hellcat Story, которые опубликованы на официальном Youtube-канале MARUV.

В основу всех четырех видеоисторий легла мифологическая повесть украинской писательницы Ольги Кобылянской "В воскресенье утром рано зелье копала".

"Это единственная книга из школьной программы, которую я прочитала. Учительница решила так меня наказать: дала мне одной читать ее, а потом рассказать всему классу. Я читала, плакала, но запомнила эту историю на всю жизнь. С одной стороны – это фольклор, с другой – и сейчас таких историй немало. И я решила рассказать эту историю по‑своему", – рассказала MARUV.

По сюжету клипа главная героиня мстит своему возлюбленному. Сперва она готовит для него отравленный пирог, затем кормит им неверного, а когда тот умирает – закапывает парня в лесу.

MARUV – If You Want Her (Hellcat Story Episode 4):

Ранее мы писали, что MARUV отменила свое выступление в России и расстроила поклонников.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Alyosha в откровенном образе презентовала чувственный клип: видео alyona alyona выпустила мини-альбом "В хатi МА" Frau und Mann: Лобода появилась в клипе Линдеманна
клип MARUV
Реклама

Новости партнеров

Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
Подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»
Альцгеймер звучит страшнее слабоумия
Альцгеймер звучит страшнее слабоумия
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 18:00Fun

Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех

Вчера, 10:35Техно

Продажи iPhone рухнули: смартфон отказываются покупать

Вчера, 09:11Fun

"Неудачный фотошоп": Трамп озадачил сеть своим новым фото

28 ноябряСтиль

"Содержанка миллиардера": Оля Полякова поразила сексуальным образом на вечеринке телеканала "Украина"

28 ноябряFun

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

28 ноябряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака

28 ноябряШоу-бизнес

Российского актера не пропустили в Украину: подробности инцидента в "Борисполе"

28 ноябряШоу-бизнес

Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина

27 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

27 ноябряFun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

27 ноябряFood

Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

27 ноябряFun

Родители случайно выбрали самый лучший подарок на Рождество

27 ноябряШоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

27 ноябряТехно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

27 ноябряШоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

27 ноябряЭксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Новости партнеров

Осень 2019: самые модные сапоги
Осень 2019: самые модные сапоги
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Самая безопасная страна для туристов
Самая безопасная страна для туристов
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)