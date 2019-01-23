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Игра – это жизнь: появился впечатляющий трейлер фильма "Птица высокого полета"

Это история о баскетболе и спортивном агенте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:34
"Птица высокого полета"
"Птица высокого полета"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix решил завалить зрителей, которые стали поклонниками популярных сериалов, своими новыми проектами. Так, в сети появился трейлер предстоящей картины "Птица высокого полета".

По сюжету фильма, баскетбол в США переживает сложные времена и массовые увольнения. Спортивный агент Рэй Берк понимает, что его работа и карьера под угрозой, и решается на отчаянный шаг, который может навсегда изменить правила игры.

В главных ролях сыграли Андре Холланд, Зази Битц, Закари Куинто, Кайл Маклахлен, Мелвин Грегг и другие.  Премьера картины состоится на Netflix 8 февраля 2019 года.

Напомним, недавно стриминговая платформа Netflix  опубликовала трейлер комедийного сериала "Матрешка". Автор идеи, режиссер и исполнительница главной роли в проекте – Наташа Лионн, известная зрителям по сериалу "Оранжевый – хит сезона".

Также можно посмотреть трейлер психоделического хоррор-триллера Дэна Гилроя "Бархатная бензопила".

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Источник: Сегодня
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