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"Игра престолов": 1 эпизод 8 сезона посмотрели более 17 миллионов человек

Таким образом, был установлен рекорд по просмотрам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:33
"Игра престолов" 1 эпизод 8 сезона побил рекорд просмотров
"Игра престолов" 1 эпизод 8 сезона побил рекорд просмотров
Фото: YouTube

Сериал "Игра престолов" 8 сезон 1 эпизод, о содержании которого мы писали ранее, побил рекорд. Оказывается, что всего первую серию финального сезона посмотрели 17,4 миллиона человек. Об этом сообщает Variety со ссылкой на данные телеканала НВО.

"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: instagram.com/entertainmentweekly

Отмечается, что 11,8 миллиона зрителей смотрели премьеру по кабельному телевидению, остальные – через сервисы HBO. Прошедшее воскресенье стало рекордным для стриминговой платформы HBO за все время ее работы, а премьера финального сезона — самой обсуждаемой серией на платформе Twitter — только в воскресенье фанаты упомянули Game of Thrones более 5 млн раз.

Стоит отметить, что это рекорд для "Игры престолов", ведь ранее больше всего зрителей во время премьерного показа собрала первая серия седьмого сезона – 16,9 млн зрителей.

Напомним, канал HBO опубликовал трейлер второго эпизода восьмого сезона под названием Death has many faces ("У смерти много лиц"). Ранее мы писали подробную информацию о том, когда и где можно посмотреть все серии восьмого сезона сериала "Игра престолов". Также сайт Сегодня.Lifestyle сделал голосовалку – Кто займет Железный Трон.

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Источник: Сегодня
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