"Игра престолов": 4 серия 8 сезона оправдает надежды фанатов. Смотреть трейлер онлайн

В 4 серии 8 сезона сериала "Игра престолов" создатели показывают, кто выжил после битвы под Винтерфеллом

"Игра престолов" 4 серия 8 сезона Фото: instagram.com/gameofthrones/

28 апреля вышла 3 серия 8 сезона сериала "Игра престолов", трейлер которой показал большую битву под Винтерфеллом.

Теперь телеканал HBO опубликовал трейлер 4 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", который выйдет уже 5 мая.

В новом ролике фанаты могут увидеть, кто же выжил после масштабной битвы на Севере. Создатели показали Серсею и Эурона Грейджоя в Королевской Гавани, людей в Винтерфелле, готовящиеся к походу на юг и поцелуи Арьи и Джендри. Пока неясно, они выжили после битвы или же это отступление ко 2 серии сериала.

Судя по всему, королева Дейенерис и королева Серсея готовятся к битве за Железный трон. Кстати, теперь понятно, почему вторая так хотела слонов для битвы. Один из пользователей сети, после посещения зоопарка написал, что согласно легендам, только древние слоны могли победить драконов.

Напомним, ранее канал HBO показал несколько новых снимков из третьего эпизода сериала "Игра престолов". Также мы делали обзор 2 серии 8 сезона "Игры престолов"– сюжет и возможные спойлеры масштабного проекта.

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