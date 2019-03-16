"Игра престолов 8": названы даты выхода каждой серии

Всего в восьмом сезоне "Игры престолов" будет шесть эпизодов

Названы даты выхода каждой серии "Игры престолов 8" Фото: instagram.com/gameofthrones/

Телеканал HBO, который производит сериал "Игра престолов", назвал даты выхода и длительность каждого эпизода восьмого, финального, сезона легендарного фэнтези.



Как известно, премьера культового сериала состоится 14 апреля 2019 года, а первая серия будет длиться 54 минуты. Вторую серию зрители увидят ровно через неделю, 21 апреля, ее продолжительность составит 58 минут. 28 апреля выйдет третья серия. И, внимание, зритель сможет насладиться ею в течение одного часа и 22 минут. 5 мая появится четвертая серия, а ее хронометраж составит один час и 18 минут.

Выход пятой 80-минутной серии состоится 12 мая, а финальная – шестая серия "Игры престолов" запланирована на 19 мая – она продлится один час 20 минут.

Напомним, звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау раскрыл правду о любовной линии между братом и сестрой в сериале.

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