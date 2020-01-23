"Игра престолов" должна была закончиться в кинотеатрах": Джордж Мартин раскрыл правду о сериале

Писатель признался, что финал "Игры престолов" должен был быть другим

19 мая HBO показал финал сериала "Игра престолов" Фото: HBO

Писатель Джордж Мартин, по книгам которого сняли сериал "Игра престолов", объявил, что наконец-то заканчивает серию книг "Песнь Льда и Огня". По его словам, две новые книги "Ветра зимы" и "Мечта о весне" будут отличаться от сериала HBO. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt.

Сериал "Игра престолов" получит приквел, узнайте подробности:

"Люди знают конец, но не завершение", – загадочно отметил автор.

Отметим, что после четвертого сезона "Игры престолов" у Дэвида Бениоффа и Д. Б. Вайса закончился исходный материал, поэтому шоураннеры сами определяли судьбу главных героев. До восьмого сезона реакции поклонников книги и шоу были позитивными, но финал заставил зрителей подписать петицию, призывающую HBO переделать сезон.

Когда Джорджа Мартина спросили, стоит ли надеяться на фильм с адекватным финалом, писатель ответил: "На данный момент я не могу решать, потому что HBO контролирует права на экранизацию".

"Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс, два создателя сериала, на самом деле хотели закончить сагу после седьмого сезона тремя большими фильмами. "Игра престолов" должна была закончиться в кинотеатрах. Четыре или пять лет назад это серьезно обсуждалось, но HBO отказались от этой идеи. Руководители сказали: мы производим телешоу, мы не занимаемся кинематографическим бизнесом", – добавил Мартин.

Напомним, фанаты были недовольны концовкой сериала "Игра престолов". Но директор канала HBO Кейси Блойс высказался по поводу петиции. Он дал понять, что переделывать телешоу не будут.

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