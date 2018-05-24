"Игре престолов" и не снилось: жесткие мужские сериалы, от которых невозможно оторваться

В сериалах много жестокости и сцен насилия, но, почему-то, рейтинги этих шоу просто зашкаливает

Сериал "Викинги". Фото: National Mobile

Для зрителей создали множество сериалов на любой, как говорится, вкус и цвет. От фантастических драм до исторических мистических историй. Но есть и такие, которые пронизаны натуральностью и жизненностью, но их с трудом можно досмотреть до конца. Это сериалы о плохих парнях, харизматичных героях, жестоких и эгоистических красавчиках и кровавых стычках. Все, чем любят восхищаться женщины и, что интересует мужчин.

Мы сделали небольшую подборку жестких и тяжелых сериалов с яркими и колоритными мужскими персонажами. Некоторые из этих шоу действительно очень тяжело досмотреть до конца.

"Сыны анархии"

Американское шоу телеканала FX с запахом бензина, крови и денег. Сериал продлился целых 7 сезонов. История о том, как байкеры из клуба SAMCRO держат под контролем небольшой американский городок. Они выступают против торговли наркотиками и другими вещами и защищают улицы от чужаков, но при этом сами плохо ладят с законом. Будущее SAMCRO зависит от лидера байкеров Джексона Теллера. в эпизодах действительно много жизненных моментов, где мужчины показывают у кого "крепкие орешки", полный бак и стальные нервы.

Сериальные рейтинги просто взмыли ввысь, критики также хорошо отзывались. Особенно хорошо отзывались о Кэти Сагал, исполняющей роль Джеммы Теллер Морроу, матриарха семейства, которая за свое перевоплощение выиграла в 2011 году премию "Золотой глобус".

"Черные паруса"

Американский телесериал в жанре триллера, снимается для кабельного телеканала Starz под руководством Джонатана Е. Стейнберга и Роберта Ливайна. Это взрослый и жестокий приквел к роману Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ". Сериал выпустил уже 4 сезона, пока неофициально поговаривают и о пятом.

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Остров Нью-Провиденс стал портом для самых отъявленных морских головорезов в Золотой век пиратства. Легенда морей, капитан Джеймс Флинт, будучи британским офицером, разочаровался в ценностях Империи и стал жертвой политических интриг. Сейчас этот человек пойдет на все, чтобы отомстить. Он и Элеонор разрабатывают план по обретению островом независимости от Британской империи.

"Острые козырьки"

Британская криминальная многосерийная драма, созданный Стивеном Найтом в 2013 году для телеканала BBC Two. Почему "Острые козырьки"? Потому что в кепочки вшивались лезвии и острые предметы. Когда доходило дело до разборок, кепочки "выручали". Это история о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. Братья Шелби подчиняют себе улицы родного города с помощью пистолетов и бит. Эта банда стала одной из самых громких и уважаемых в Англии. Сериал вроде бы продлили на 5 сезон.

"Викинги"

Канадо-ирландский исторический сериал с кровопролитными сценами и насилием, созданный Майклом Херстом для телеканала History. Многосерийка создана на основе скандинавских саг о набегах викингов на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство. Ключевым персонажем сериала является легендарный вождь викингов Рагнар Лодброк. Легенды гласят, что его род начинается от самого бога Одина. Теперь по сути: у сериала целых 5 сезонов, но серий не так много. Канал продлил сериал на 6 сезон, который должен выйти в сентябре 2019 года.

Викинга Рагнар Лодброк мечтает изменить будущее своего народа. Скандинавы существуют за счет соседей, которым больше повезло с землей, и не представляют жизнь без убийств и грабежа. Получится ли у него это?

"Марко Поло"

Исторический телесериал Netflix о путешествии легендарного венецианского торговца Марко Поло. Главные роли исполнили Лоренцо Рикельми (Марко Поло) и Бенедикт Вонг (Хубилай-хан). Этот сериал действительно можно назвать многострадальным. Ведь изначально сериал был разработан специально для телеканала Starz. Съемки в Китае провалились и руководство над шоу перешло к Netflix. Сериал снимался в Италии, Казахстане и на Pinewood Studios в Малайзии.

Молодой итальянский купец Марко Поло отправляется в путешествие на Восток, где становится заложником монгольского хана. Торговца вовлекают в страшную войну монголов с китайской Империей Сун. Поло использует всю силу воли и остроту ума, чтобы выжить в чужом восточном мире. Нужно готовится ко всей изощренности войны на востоке, любовным сценам и крови.

Напомним, всего за несколько лет стриминговый сервис Netflix стал одним из главных поставщиков всевозможного видеоконтента. Мы вспоминали некоторые сериалы от Netflix, которые запомнились зрителям больше всего.