Игру Warhammer 40,000 превратят в сериал-антологию

Создатели не исключают и съемки полнометражного фильма

Иллюстрация к игре Warhammer 40,000 Фото: Instagram

На экраны давно вышло много фильмов, снятых по мотивам компьютерных игр. Теперь популярную серию игр Warhammer 40,000 сделают основой для телевизионной антологии. Этой информацией поделился с порталом Warhammer Community глава Warhammer Media, занимающейся развитием медийных продуктов, Энди Смайли.

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"Ни для кого не секрет, что сейчас мы работаем сразу над целой серией интересных проектов. Мы занимаемся анимационными "Ангелам Смерти", занимаемся игровым сериалом "Эйзенхорн", и только что завершили сценарий для 40-тысячной антологии", – сказал он.

По его словам, в обозримом будущем события игры могут перекочевать и на большие экраны: "Мы действительно хотим воспользоваться возможностью сделать что-то особенное для фанатов... я имею в виду, представьте себе, что однажды вы сидите в кинотеатре, и на экране появляется из тумана войны космодесантник. Кинотеатр, полный людей, приветствующих Warhammer, ну, разве это не круто".

Отметим, что Warhammer 40,000 существовала в виде настольных игр с конца 80-х годов. Позже было выпущено множество видеоигр. Одной из последних стала Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, вышедшая в 2018 году.

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