Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Игру Warhammer 40,000 превратят в сериал-антологию

Создатели не исключают и съемки полнометражного фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Иллюстрация к игре Warhammer 40,000
Иллюстрация к игре Warhammer 40,000
Фото: Instagram

На экраны давно вышло много фильмов, снятых по мотивам компьютерных игр. Теперь популярную серию игр Warhammer 40,000 сделают основой для телевизионной антологии. Этой информацией поделился с порталом Warhammer Community глава Warhammer Media, занимающейся развитием медийных продуктов, Энди Смайли.

8-летний житель Тернополя выиграл международный детский конкурс по разработке компьютерных игр, смотрите подробности:

"Ни для кого не секрет, что сейчас мы работаем сразу над целой серией интересных проектов. Мы занимаемся анимационными "Ангелам Смерти", занимаемся игровым сериалом "Эйзенхорн", и только что завершили сценарий для 40-тысячной антологии", – сказал он.

Читайте также:
Mortal Kombat возвращается на экраны: стартовали съемки нового фильма

По его словам, в обозримом будущем события игры могут перекочевать и на большие экраны: "Мы действительно хотим воспользоваться возможностью сделать что-то особенное для фанатов... я имею в виду, представьте себе, что однажды вы сидите в кинотеатре, и на экране появляется из тумана войны космодесантник. Кинотеатр, полный людей, приветствующих Warhammer, ну, разве это не круто".

Отметим, что Warhammer 40,000 существовала в виде настольных игр с конца 80-х годов. Позже было выпущено множество видеоигр. Одной из последних стала Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, вышедшая в 2018 году.

Напомним, ранее издание EW назвало самые интересные фильмы 2019 года, которые провалились в прокате с треском.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

фильм игры видеоигра
Реклама

Новости партнеров

Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Какие брюки будут самыми модными в 2020?
Какие брюки будут самыми модными в 2020?
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:14Психология

Восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака – прогноз астролога

Сегодня, 07:02Fun

24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

Вчера, 15:03Food

Рецепт конвертиков из лаваша с сыром и зеленью

Вчера, 08:35Fun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

Вчера, 04:57Fun

На фото показали самые популярные кроссовки

22 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

22 январяFun

Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

22 январяFun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяШоу-бизнес

"Глаз не оторвать": сексуальная Настя Каменских в черном бикини позирует перед Потапом

21 январяWellness

Коронавирус уже унес более тысячи жизней: что надо знать о смертельных штаммах

21 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Найден неожиданный способ распознавания рака
Найден неожиданный способ распознавания рака