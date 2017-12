Instagram-звезда в теле толстого профессора: обзор фильма "Джуманджи. Зов джунглей"

21 декабря в украинский прокат выходит американский фантастический фильм Джейка Кэздана "Джуманджи. Зов джунглей". Это продолжение популярной картины "Джуманджи" Джо Джонстона 1995 года, в которой сыграл покойный Робин Уильямс.

Почему Беттани возмущена образом профессора Оберона и как скромная Марта стала секс-символом на тропическом острове, узнал кинокритик сайта "Сегодня" Владимир Грисюк, побывав на премьере фильма в киевском кинотеатре "Оскар".

В фильме "Джуманджи" образца 1995 года жители джунглей проникли в наш мир, но на этот раз гости приходят уже к ним. Удивительная четверка американских подростков чисто случайно встречается в кабинете директора школы из-за плохого поведения и прочих грехов. Всех их в качестве наказания отправляют на чердак образовательного учреждения отрывать скобки из макулатуры. И тут совершенно неожиданно для зрителей парень по имени Спенсер находит в завалах компьютерную игру "Джуманджи". "Давайте сыграем", – предлагает братьям по несчастью он. Ну и дальше поехало-понеслось.

Фото: Sony Pictures Entertainment

Школьники попадают на тропический остров – внутрь компьютерной игры, кардинальной изменив свой внешний вид. У них появились невероятные (ну и немного забавные) суперсилы и, конечно же, уязвимые места (красноречивый пример: боязнь кексов).Таким образом, парни – уже упомянутый робкий Спенсер, а также чернокожий качек Фридж – превращаются в непобедимого исследователя доктора Смолдера Брэйвстоуна (Дуэйн Джонсон) и оруженосца Франклина "Мус" Финбара (Кевин Харт) соответственно. "Преобразились" и девушки: красавица, Instagram-звезда Беттани стала толстым профессором Шелли Обероном (Джек Блэк), а нецелованная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой Руби Раундхаус (Карен Гиллан).

Фото: Sony Pictures Entertainment

Персонажи с тремя жизнями должны пройти все уровни игры, чтобы вернуться домой. Все просто.

Критики, конечно же, сразу бросились сравнивать эту ленту с первой экранизацией одноименного произведения американца Криса Ван Оллсбурга. Но это совершенно разные фильмы с одной идеей, не более. В "Джуманджи. Зов джунглей" главное – визуальный ряд и юмор. Режиссер поставил перед собой четкую цель – развлекать зрителя, веселить, удивлять спецэффектами. Чего только стоит удивленный собственным членом профессор Оберон, режим "мачо" Брэйвстоуна, боевые танцы Руби Раундхаус и взрыв из-за кекса Финбара.

Фото: Sony Pictures Entertainment

В то же время, если мы вспомним "первые Джуманджи", то ставку там делали на актеров, их переживания и даже поверхностный психологизм. Хотя компьютерная графика в виде огромных носорогов, мартышек и пауков для 1990-х годов – это было тоже впечатляюще.

Фото: Sony Pictures Entertainment

Главное преимущество "Джуманджи. Зов джунглей" в том, что у зрителя не возникает ощущения "оживления трупа", когда старый сюжет пытаются всеми правдами и не правдами реанимировать. Вам предлагают просто смотреть и смеяться.

От сайта "Сегодня" фильм Джейка Кэздана "Джуманджи. Зов джунглей" получает 7/10.























Состоялась премьера фильма «Джуманджи. Зов джунглей». Фото: Sony Pictures Entertainment



Справка

Фильм "Джуманджи. Зов джунглей" (2017), в оригинале – Jumanji: Welcome to the Jungle;

Жанр: фантастический фильм;

Страна: США;

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Мисси Пайл, Кевин Харт и Джек Блэк;

Интересные факты

Еще в августе 2016 года Дуэйн Джонсон рассказал, что фильм является сиквелом оригинальной картины "Джуманджи" (1995).

После самоубийства Робина Уильямса, сыгравшего главную роль в фильме "Джуманджи" (1995) многие люди стали негативно высказываться в адрес этого проекта. Однако создатели фильма заверили общественность, что эта картина станет достойной данью уважения Уильямсу.

Съемки сцен с африканскими джунглями проходили на Гавайях.

События фильма разворачиваются в том же городе, что и в оригинальном фильме, – Брантфорд, Нью-Гэмпшир.

Третий приключенческий фильм с участием Джека Блэка, события которого происходят в джунглях. Предыдущие два были "Кинг Конг" (2005) и "Солдаты неудачи" (2008).

Джек Блэк ранее снимался вместе с Кэтрин Тейт в фильме "Путешествия Гулливера" (2010). Кэтрин Тейт и Карен Гиллан снимались в сериале "Доктор Кто" (2005).

Режиссер Джейк Кэздан ранее работал с Джеком Блэком в фильме "Страна чудаков" (2001).

