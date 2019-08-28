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Интеллигентная скромность: как прошел концерт Любомира Мельника в Киеве

Пианист с украинскими корнями вернулся в Киев с концертом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:43
Любомир Мельник
Любомир Мельник
Фото: пресс-служба

Самый быстрый пианист в мире украинского происхождения Любомир Мельник сыграл концерт в Киеве, в Caribbean Club Concert Hall. "Сегодня" побывали на выступлении известного пианиста.

Также смотрите видео о том, как на фортепиано посреди Северного Ледовитого сыграл итальянский композитор Людовико Эйнауди:

Прежде, чем говорить о самом концерте, стоит рассказать о самом музыканте и в чем феномен его музыки. В свои семьдесят Любомир Мельник является автором более 100 произведений, а в дискографии имеет более 20 изданных альбомов. Он – новатор, который исследовал направления современной музыки. Любомир Мельник является основателем стиля Continuous Piano.

Любомир Мельник
Любомир Мельник
Фото: Caribbean Club

Вечер начался романтично и тепло. В зале неспешно собиралась публика, на столиках начали плавиться свечи, освещение немного приглушенное. В такой атмосфере не грех побаловать себя бокальчиком сухого вина и расслабиться, настроится на музыку. И вот появился маэстро – невысокий, седовласый и седобородый, в серых брюках и серой рубашке он мягко поздоровался со зрителями. Любомир отлично говорит на украинском языке, хотя и с заметным акцентом, который не портит произношение. 

После приветствия пианист сел за инструмент и... зал мгновенно оказался на берегу моря, где волны ласково ласкали ноги и звучала музыка пьяно... Вот такая легкая, мягкая и пластичная, как романтический отдых у моря, оказалась эта новая композиция.

После этого Любомир Мельник сыграл свои знаменитые композиции. Но дальше было еще интереснее. На сцене Любомир Мельник сыграл в дуэте с эмбиент-бандуристом Иваном Ткаленко. 

Время пролетело быстро, маэстро отыграл концерт, но на душе остался след Сontinuous piano music.

Напомним, ранее "Сегодня" удалось пообщаться с гениальным пианистом Любомиром Мельником и расспросить, как возникла эта уникальная техника.

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