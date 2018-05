Интересные факты о женщинах Пола Маккартни

Пол Маккартни был женат три раза

Самый успешный и богатый музыкант Великобритании Пол Маккартни получил орден от самой королевы Елизаветы в Буккингемском дворце. Однако взгляды присутствующих, а также прессы, были прикованы к другой персоне – девушке, которая находилась рядом с Маккартни.

Это была третья жена музыканта – 58-летняя Ненси Шевелл. А главное, она была одета в одежду от Стеллы Маккартни – дочери певца.

Сам же певец получил 16 статуэток "Грэмми", а также стал лауреатом "Оскара" за песню Let It Be. Он говорит, что песня приснилась ему накануне распада The Beatles. После распада группы Пол был в депрессии и лечился алкоголем и наркотиками. Он долгое время не мог позволить себе жениться.

Из этой бездны вытягивала Пола девушка по имени Линда. В 1969 году они поженились и прожили в браке 30 лет. Линда подарила Полу троих детей. В 1995 году у Линды обнаружили рак груди.

После смерти первой жены Маккартни был один недолго. Второй женой Маккартни стала Хизер Миллс – сомнительная особа, из-за которой Пола Маккартни еще долго обсуждали в СМИ. Пол не верил, когда говорили, что Хизер нужны только деньги. Но каждый год их брака обошелся ему в 8 миллионов долларов.

Оказывается, Хизер работала в эскорте, обслуживала арабских шейхов и даже торговца оружием. Сама же Хизер утверждала, что Пол бил ее, не разрешал работать и не давал денег.

А вот с третьей женой Маккартни познакомился еще в 80-х. Ее признала и дочь музыканта. Нэнси поборола рак груди.

