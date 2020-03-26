Ирма Витовская: фильм о Бандере надо просто правильно снять, а о Крутах – переснять

Если бы Украина сняла фильм о вырезании Новгорода Иваном Грозным – это была бы стратегическая победа, – говорит актриса

Мир перешел в тотальную изоляцию. Все сидят по домам, пережидая пандемию коронавируса. Политики и дипломаты проводят виртуальные встречи, путешествуют к коллегам в другие страны, не выходя из дома. Работодатели проводят планерки с подчиненными и коллегами в режиме видеоконференций. Кажется, все живут в какой-то параллельной реальности. После американского фильма "Заражение" 2011 года, который именно сейчас бьет все рекорды просмотров в интернете, еще одна лента, которую украинцы живо советуют друг другу – "Мої думки тихі". С 25 марта украинскую комедию можно посмотреть легально онлайн на OLL.TV.

Еще до карантина и закрытия всех кинотеатров этот фильм побил рекорды кассовых сборов. По словам режиссера Антонио Лукича, на начало марта лента собрала более 10 миллионов гривен, а посмотрели ее 100 тысяч зрителей. Однако сейчас счет уже вероятно на миллионы. Именно поэтому во время карантина сайт "Сегодня" решил поговорить с главной героиней фильма, Заслуженной артисткой Украины Ирмой Витовской.

- Сколько договаривались с Вами об интервью, но, то Вы на съемках, то в командировках. И кто бы мог подумать, что будем записываться по Skype, иначе нельзя. Пандемия коронавируса перевернула нашу жизнь. Иногда кажется, что мы живем в какой-то параллельной реальности. Вы так не считаете?

- Это для нас урок. Все зависит от того, насколько ответственно люди будут сидеть дома. Я понимаю, что надо работать, все переживают за деньги, работу, бизнес, экономику. Да и вообще, что будет дальше? Но это время пройдет для всех нас незаметнее, если сядут все сейчас, чтобы потом быстрее вернуться на эти улицы. Люди, которые уже заразились, а не будут иметь контактеров и мы не растянем это во времени. Только представьте, какое это счастье снова сходить в парк, в театр, пообщаться с людьми, а не так, как мы с вами сейчас.

Что люди имеют с этого вынести? Пожалуй переориентироваться и посмотреть, на что мы тратим свое время, не гнаться за какими-то материальными понтами друг перед другом. Дело ведь не в размере коробок, в которых вы живете, а в обычных вещах: быть здоровыми, иметь возможность личного общения, выходить и видеть деревья, слышать птиц, ходить, ездить, путешествовать. И, конечно, экология. Мы не имеем права не выйти из этого карантина с выводами, потому что тогда рискуем получить еще худшую историю.

- Что делаете на карантине: книги, фильмы, спорт, оттачиваете кулинарное мастерство?

- Так как я долечиваю свой остаточный бронхит, поэтому в группе риска и вообще никуда не выхожу. И моя семья тоже. Все сидим дома, пока мама не докашляет и не станет сильной, чтобы можно было хотя бы в магазин выйти. Если человек выходит, то он в маске и перчатках. Обязательно пользуемся антисептиками, потому что прекрасно понимаем, что подъезды и лифты опасны. Я хочу, чтобы наши граждане это поняли, что площадки, любимые лавочки, деньги в обращении – все это может нести риск. Поэтому пользуйтесь карточками, телефоном, протирайте их все время. Не ходите в гости к старым и больным, потому что вы можете быть носителем.

Ну а что делаем мы? Сидим дома. Уже можно с ума сойти. Весна, солнце светит, парк к себе так и манит. Хуже Оресту, которому 9 лет. Ему больше всего хочется на улицу, на велосипед. Но хорошо, что онлайн общения между детьми, они там в чатах играют вместе в игры. Потому одними книгами и настольными играми вы бы от ребенка не отстали. Но мы читаем. Возможно, это и классно, потому что раньше не было времени перечитать что-то из нового. Да и из старого тоже, купленного когда-то на "Книжном Арсенале" и отложенного. Смотрим хорошие фильмы. В Facebook все советуют друг другу, что посмотреть. Вот недавно пересмотрели "Поймать Кайдаша". Я поздравляю всю творческую группу, всех нас с классным сериалом, с "Санта-Барбарой" по-украински, прекрасной, очень глубокой и доступной. Это очень о нас.

- Я просто вижу позади Вас библиотеку. Давайте, посоветуйте украинцам ТОП-3 книги от Ирмы Витовской.

- Да, здесь библиотека, а там дальше в уголке маленькие бутылочки алкоголя. Муж собирает, это его коллекция. Мы шутим, что с такими запасами карантин точно переживем. На самом деле, они просто стоят, это коллекция, никто не имеет права туда лазить, но очень смешно. Что я могу посоветовать? Сейчас я буду наверное приступать к Андруховичу "Любовники юстиции", у кровати уже поставила. С сыном читаем "Выдающиеся украинцы".

Еще мы играем в настольные игры и будет возможность по плитке покататься на гироскутере, который сын недавно получил на день рождения. Ну а вообще очень хорошо делать "путешествия". Например, кухня сегодня – это кафе. Можно переставлять мебель в квартире, и это уже будет другая квартира. Можно подписывать мелом на полу различные зоны, устанавливая правила. Словом, дурачиться можно по-всякому. Но я всегда говорю: давайте сыграем в прятки с вирусом, мы все в квартирах, он происходит и нас не найдет.

- Приходилось ли Вам играть что-то подобное на сцене или в фильме, когда кажется, что вокруг чуть ли не апокалипсис?

- Нет, таких ролей у меня не было. Она играется прямо сейчас – фильм о Ирме и вас, снимаем короткий метр. Возможно из таких коротких метров потом и сложится фильм, как мы проходили это время. Сейчас это онлайн история нашей жизни. Мне всегда интересно проиграть такие истории. Знаете, это такое самоистязание. И когда смотришь какие-то сериалы, связанные с различными эпидемиями, думаешь, это же снято раньше, а оно настолько перекликается с настоящим. Пожалуй, все циклично и прогнозируемо, как будет себя вести обычный человек.

- Здесь можно провести аналогию. В ленте "Мої думки тихі" главный герой, Ваш сын Вадим, получил задание записать звуки животных для видеоигры "Ноев ковчег". Это как финальное задание, от выполнения которого зависит все. Точно так сейчас: от того, как быстро мир преодолеет пандемию, зависит выживание человечества.

- Да, пожалуй, эта загадочная кряква (раховская кряква – редкая птица, живущий только в определенном труднодоступном месте в Карпатах – Авт.), за которой гонится наш главный герой, и есть то чудо, которое в нашей жизни всегда произойдет. И здесь вопрос волшебного голоса этого кряквы – это не только поверхностное желание наших людей эмигрировать (если главный герой фильма запишет голос этого редкой кряквы, то продолжит свою работу уже за границей – Авт.), проблемы поколений, родителей и детей. Что это такое суетливая кряква? Это или о стране и стране, или это о разрыве этой пуповины между родителями и ребенком, или это о детстве и взрослении? То есть, здесь очень много пластов, и каждый прочитает это по-своему.

Официальный трейлер – "Мої думки тихі"

Каждый должен повзрослеть, самостоятельно построить мечту и не искать ее где-то на чужбине, все равно привязан пуповиной к маме, к Родине. Это очень интересный месседж, что надо что-то делать здесь, а не опускать рук, ибо те страны, которые состоялись, которым удалось, за них это никто не сделал. Легче всегда поехать на готовое. Но вы всегда будете чувствовать определенную грусть, что вам не удалось.

- Знаете, мои друзья и знакомые очень советуют друг другу "Мої думки тихі". И судя по отзывам, все просто в восторге. Давайте вернемся на два года назад, когда снимался этот фильм. Вы думали, что лента станет безумно популярной?

- Честно говоря, я давала 60-70%, что фильм будет очень хороший. Ну, потому что я участник процесса, мне было уже достаточно сценария и знакомства с Антонио, как он мыслит. Единственное, конечно, по количеству отснятого материала у меня были некоторые сомнения, потому что мы действительно очень много сняли. Но интуитивно я чувствовала, что фильм получится очень удачный. А уже уезжая в Карловы-Вары, я была абсолютно уверена, что мы что-то привезем (лента получила хрустальный глобус – специальную награду жюри фестиваля – Авт.). Плюс у меня есть личная символическая и метафизическая история, связанная с определенными вещами. Единственное, немного, что я могу хуже думала о нашем зрителя. Я подумала, что он уже настолько избалован таким контентом, не воспримет эту картину. Но давайте будем честными, много и не восприняли. Мы должны признать, что примитивизация несколько состоялась. Но все-таки очень большой процент тех, кто воспринял, меня порадовал, я думала, что он будет меньше.

- Как Вы думаете, почему эта лента зашла украинцам? Не мне Вам рассказывать, какие мы, украинцы, требовательные. Сотни раз мне приходилось слышать, как мои друзья говорили, что украинское кино – это "фу".

- Когда ты приходишь на классно сделанный трейлер, а потом разочаровываешься, эти разочарования потом никуда не деваются. Поэтому, я понимаю эти "фе-фе", потому что эти разочарования заложили такую ​​мину, что зритель разочаровывался раз, два, три, а потом сказал "нет". Но никогда не надо забирать карт-бланш, надо всегда давать. Потому что без каждой вашей гривны в неудачные проекты не было бы действительно качественного украинского кино, на которое вы ходите в кинотеатры. Это пропагандируют поляки. У них тоже очень много неудачных картин. Но они понимают, что поддерживать отечественное кино надо обязательно. Ну и не стыдиться писать "фу, дерьмо", как и отмечать, что "а вот это круто".

Надо понимать, что кинематограф – это очень сложная система производства. Как и везде, сначала надо набить много шишек, чтобы вообще его поставить на ноги. Мы видим, что в последнее время фильмы выходят уже удачные. Это касается и "Додому", и "Черкаси", и "Мої думки тихі". Однако это тоже следствие долгого пути, который прошли предыдущие кинематографисты. Те неудачи, которые видели ваши друзья и знакомые, тоже полезын. Мы уже понимаем, в каком департаменте у нас проблема: сценаристы, режиссура или актерская подача. И все это очень важно, потому что сразу кино не делается. Достижения последних фильмов – это коллективный успех, когда с 2015 года кинематограф вошел в свою реставрацию. Я не говорю, что к 2015 году его не было. Но украинское кино – это было редкое явление. А когда в январе мы не могли поделить сетку проката – это результат. Мы на пути роста и отбора. Я согласная с Филиппом Ильенко (актер, продюсер, бывший глава Госагентства по вопросам кино – Авт.), который говорил, что раньше мы давали стартап всем, а теперь конкуренция за качество, надо думать, как ставить планку. Тогда мы давали возможность запустить все и увидеть, где у нас проблемы, а теперь – качество.

- Мне кажется, что сам Антонио Лукич не ожидал такого фурора. Вы с первого раза согласились работать с таким молодым режиссером? Ибо "Мої дукми тихі" его первая полнометражная лента.

- Я сразу увидела, что это очень талантливый, одаренный, незаурядный и неконъюнктурныйчеловек. Он бы не взял материал, который бы понравился, актуальный и т.д. Надо брать материал, который тебя разрывает, а не то, что сработает сегодня. Это можно брать в фильмах-аттракционах – фильмах, которые предназначены для отдыха. Здесь ты не ставишь планку фестивалей, художественной работы. Просто делаешь добротный продукт и продаешь его. То есть, система фаст-фуд. Но он тоже различный. Есть и классный фаст-фуд, правда? Собственно, это фильмы-аттракционы, они должны быть и они должны соревноваться в своем качестве.

Что касается системы "гудвайн", как я ее называю, надо брать материал, который ты хочешь отправить на фестиваль, куда ты вкладываешь душу. Такие фильмы не будут массовыми, но они и есть кино. Это кстати в Голливуде кто-то сказал, что есть аттракционы, а есть кино. Я люблю и в аттракционах тоже поиграть. Мне, как актрисе, хочется взять своеобразную планку, потому что и я что-то новое открываю. Это совсем другие подачи, тонкая ювелирная история. Каждый актер хочет в такую ​​историю, даже если она не приносит, как аттракцион, денег. Это как спортсмен с кубком, где вы берете планку. У меня так с "Брамою" было, и вот "Мої думки тихі". Это совершенно два разных персонажа.

Кадр из фильма "Мої думки тихі" Фото: пресс-служба

- Почему бы Вы лично советовали посмотреть "Мої думки тихі"?

- Эта картина очень хорошо воссоединяет родственные связи. После просмотра вы обязательно позвоните маме, папе или родители позвонят ребенку, все станут более терпимы, подумают, стоит ли где-то искать счастье, когда у вас все есть. Возможно, посмотрите в окно и увидите не мусор и полиэтилен, который можно убрать, а посмотрите, на чем он лежит и возможно, когда вы уберете этот полиэтилен, увидите цветы, выросшие, посмотрите вверх на деревья, которые были маленькими, когда вы только учились ходить, а сейчас уже такие высокие.

Собственно, этот фильм очень много расскажет о нас. И возможно еще о том, к кому вы ночью обращаетесь. Потому почему-то даже люди, которые говорят, что они атеисты, все равно внутренне во что-то верят. Возможно, они видят это иначе, но верят все равно. Они знают, что метафизический мир их как-то касается и в момент паники и страха, все мы хватаемся за него. Может быть, эта картина поможет увидеть, что чудо есть, и эта вселенная – это большая матрица, в которой мы такие маленькие, как те животные, которых записывает Андрей (главный герой фильма Андрей Лидаговский, который играет сына Вадима – Авт.).

"Мої думки тихі", несмотря на то, что вы будете смеяться, увидите себя в каких-то абсурдных ситуациях, это комедия с серьезным лицом, герои проживают свою настоящую драму жизни. Но в то же время со стороны – это абсурдность жизни, сочетание грустного и смешного блеска. Видимо, поэтому лента и настоящая, потому что мы интуитивно на это реагируем. Я всегда говорю, сколько на похоронах или поминках бывают ситуации, когда мы не можем сдержать смеха и забываем, что этого человека уже нет? То же и на свадьбах – много драмы вылезает. Сочетанием печального и смешного этот фильм и берет. На самом деле, Антонио рассказал историю своих личных взаимоотношений с мамой. А я рассказала историю своих личных взаимоотношений, которые могут произойти. Я их просто проиграла вперед, прошла репетицию, чтобы не повторить.

- А мне кажется, что в этом фильме украинцы узнают сами себя: выполнить какое-то невозможные задачи и бежать из страны, потому что где-то непременно лучше, чем дома. А потом, когда случается какой-то коронавирус, ругать власть за невозможность вернуться.

- Да, но давайте честно скажем, что у нас не было настоящих социальных лифтов, поэтому разочарование многих поколений есть. И это вопрос к политической элите в Украине с 1991 года. Она абсолютно вся связана, несмотря на то, какого они цвета. Все между собой имеют связи, даже если кто-то из них сегодня в оппозиции. Факт в том, что мы же видим уровень состояния нашей медицины, больниц. И те врачи, которые остались в Украине, просто герои или фанатично преданные люди.

И собственно сегодня с этим вирусом мы будем иметь ответ. Это будет зеркало для нашей политической элиты, являются фундаментальные вещи, на которых нельзя спекулировать и допускать туда чьи лапы. Сейчас, когда все вернулись, все становятся равными перед выбором. Мне кажется, пора собирать камни, чтобы не получилось, как в Италии и Испании, которые имеют больше возможностей. Украина может понести гораздо больше потерь, чем эти страны. Если есть какие-то ресурсы, и вы знаете, какое это состояние, давайте будем честными, ошибки всегда можно исправить. Пора покупать аппараты ИВЛ, вкладывать в больницы, улучшать обеспечения врачей ... Вот теперь надо объединяться, несмотря на цвета, и противостоять уже не идеологическому и мировоззренческом врагу, а невидимому и планетарному, который не разбирает, какой вы, русскоязычный или нет. Сейчас мы все вместе в одной лодке.

- По моему скромному мнению, трагикомедия "Мої думки тихі" именно во время карантина заставляет задуматься над тем, что в жизни самое дорогое – семья и жизнь родных тебе людей. Нам, украинцам, этого очень не хватает.

- Да. Я иногда тоже люблю сидеть в телефоне, в Facebook. Но иногда я просыпаюсь, как в страшном сне и думаю, а я не пропустила, как изменилась осанка моего сына, как он растет, какие у него новые жесты? Это же страшно для мамы пропустить первый шаг, не придать этому значения. Знаете, мы дома иногда выключаем все гаджеты, говоря, что выключили свет и интернет, чтобы таким образом Орест больше читал. Сейчас у него все-таки каникулы, поэтому все, что он хочет, вытворяет. Но час-два мы унего забираем. Просто говорю: вот сейчас два часа на книги, а затем приставка, давай махнемся. Собственно, в самом деле, мы должны вернуться назад, потому что где-то мы начали двигаться не туда. Вирусы, природа, экология, климат – все кричит "остановитесь". Надо прийти к точке, где были потеряны эти звенья.

- Вы как-то говорили, что кино в Украине пришло в 2015 году, когда в нем заинтересовалась государство.

- Я называю это реставрацией. Кино было, были же фильмы, но его было очень мало, оно было очень редким, а в кинотеатрах так вообще. Ну вспомните, раз в год.

- Но довольно часто украинцы ругают отечественные ленты. А нынешней власти, которая всегда критиковала квоты, кажется, только этого и надо. По урезанию финансирования некоторых украинских лент мы уже видим откат назад. Что делать?

- Все мы обычно напряженно на это смотрим. Пока все пессимистично. Возможно, те картины, которые сейчас в работе, еще запустятся. Ну, это год. А что дальше, следующие питчинг? Квоты снимать нельзя, их вообще надо на 30 лет давать такой стране как мы, причем на все. Украинский язык проиграет, если ему не дать еще 30 лет. Его не станет и мы можем превратиться в такую ​​Беларусь, где язык перейдет на маргинес и в какие-то катакомбы. Но тогда это будет грех перед прошлыми поколениями и абсолютно нестратегическое видение будущего.

Язык – это как гимн и герб. Это идентификация нации. Это то, что ее определяет. Несмотря на то, что можно говорить на любом языке ... Я тоже использую русский в жизни, и вообще до 19 лет была русскоязычной, и нет разницы, как вы говорите дома. Но вопрос в том, что мы должны пройти этот путь и сделать Украину украинской и украиноязычной хотя бы потому, что русификация была искусственно создана не только при советской власти, но и при царизме. Поэтому квоты должны сохраняться, потому что язык – это также средство безопасности. Наши соседи должны видеть, что здесь уже чужая территория.

Если квоты отменят, запустится процесс деукраинизации. В быту, к сожалению, мы еще очень много пользуемся русским, и это все последствия нетоповости языка в предыдущие годы, непонимания важности, да и привычка. Но ее можно преодолевать, и именно квоты призваны на то, чтобы ускорить этот переход.

- Лично я считаю, что это должно идти сверху. По собственному желанию люди никогда ничего менять не будут.

- Если депутаты и министры в жизни будут говорить на украинском со своими женами, детьми, водителями, парикмахерами, то они так же будут говорить на украинском. А долгий период времени заставит их и в своих семьях говорить на украинском. Надо переставать играть в двойные стандарты. Если вы элита, тогда становитесь украиноязычными и образцом для своей семьи и страны.

- Не видите ли вы сейчас отката назад в плане государственной поддержки кино и культуры?

- Возможно сейчас этот шаг назад достаточно завуалированный, но факт в том, что очень много вопросов. Особенно по картинам, которые не были поддержаны. Почему мы не можем называть вещи своими именами, не касаться определенных фигур, которые якобы ставят противоречия? Обождите, если вы образовательно расскажете об этом человеке, то это больше просвещение. Тут надо работать. Осторожность и шаг назад, не будем дразнить дракона, не выход. Там по барабану, шаг назад или нет, там надо все. Эта слабость воспринимается как возможность еще больше открыть двери к нам.

- Прекрасный фильм "Таємний щоденник Симона Петлюри", где Вы сыграли Ольгу Петлюру. Украинскому зрителю он хорошо зашел. Так давайте сделаем ленту о Степане Бандере?

- Давайте, да. Хотя и прекрасные просмотры были, однако, лента о Петлюре больше для старшего поколения. Меня больше интересует именно молодое поколение и фильмы, которые были бы сняты в каком-то динамичном экшне. О Бандере или нет? Я бы так не сужала. Например, если бы Украина сняла фильм о вырезания Новгорода Иваном Грозным, это была бы стратегическая победа. На самом деле это результат абсолютной оккупации и ликвидации Новгородской республики, которая никогда не была в Московском царстве. Она была независимым игроком и больше тяготела к нам.

Например, "Конотоп", фильм (о Конотопской битве – Авт.), который не поддержали. Это тоже интересная штука. Или, если уж так, давайте поднимать самооценку украинцев. Как состоялась Киево-Могилянская академия? Когда началась образование в Украине такого масштаба, когда к нам приезжали студенты из Франции, Германии, Чехии? Можно снимать в копродукции с различными странами также о детях Ярослава, властелинов Европы, зафиксировав таким образом, где и чем был Киев в то время, задолго до Долгорукого и его отправки отсюда на московские болота.

- Соглашусь, надо расширять мировоззрение и знания украинский о собственной истории.

- Не хотите вы сейчас конкретно о Бандере, зайдите с другой стороны. О крепостничество очень много можно рассказать. Например, как отличалось крепостничество в Украине и России? Что мы видим по последствиям? Сколько в России несчастных поколений и территорий попали под крепостничество? А это 14-16 поколений, когда в Украине только 1,5 поколения, и то не на всех территориях. Вы понимаете, какое это мировоззрение и какое это преступление перед теми народами? И мы знаем, что там творилось, что такое период крепостничества, до чего доходило, что делали люди, у которых была власть. Советую почитать, что в право крепостных ввели в 1837 году, незадолго до отмены. А что делалось до этого? Мы привыкли говорить "средневековая Европа". Нет, вы почитайте, что происходило. Это трагедия российских территорий и тех коренных народов, которые под это попали. Что с этими народами сделали даже уже на момент Лермонтова – "страна рабов, страна господ" – это результат крепостной вакханалии и человеконенавистнической истории, которую Московия начала при Иване Калите и дальше.

А о Бандере надо просто правильно снять. Прекрасно о Крутах. Но, к сожалению, надо переснять что-то другое о Крутах. Я извиняюсь, но это так. Однако, все эти фигуры – это результаты большого конфликта. А на экране интереснее увидеть, когда этот конфликт начинался в мировозрении. Разграбление Киева Андреем Боголюбским и как дальше развивалась Московия ... Такие картины интересные для Украины. И, думаю, там есть много россиян, которым это очень поможет. Не забывайте, что там много народов, которые сидят и не имеют права на собственный выбор и самоидентификацию.

- Каких жанров в фильмах Украине сейчас не хватает? Ведь мы понимаем, что, условно, простой зритель не будет стремиться думать. Всем подавай "хлеба и зрелищ".

- Любое кино необходимо. Я не могу сказать, каких точно фильмов не хватает. Вопрос команд, которые будут воплощать тот или иной продукт. И здесь мы говорим о качестве. Здесь уже надо такой питчинг делать, чтобы не иметь права на будущие риски, или хотя бы их минимизировать. Поэтому, любая картина нужна. Но украинцы еще должны понять, что одна и та же пища не сделает нас здоровыми. Например, если сегодня вы пошли на аттракцион, оторвались, а не побойтесь завтра пойти на что-то серьезное.

То есть, если сегодня вы посмотрели "Скажене весілля", то завтра не бойтесь пойти на "Додому", пережить катарсис, слезы и понять другую штуку. Не бойтесь травмировать себя, смотреть разное. Идите на сложный фильм, на документальный, на прекрасный "Співає Івано-Франківськтеплокомуненего" Надежды Парфан. То есть, контент есть. Не хватает зрителя, который бы хотел смотреть разный контент. Надо увеличить массовость зрителя, чтобы смотрели все, а не только аттракционы. Потому что это интеллект, вкус и креатив. И все зависит от того, насколько у вас там между ушами больше.

- Ну и напоследок, как будет выглядеть мир после окончания карантина?

- Мне бы хотелось, чтобы мы все переоценили, начали беречь природу, закончились войны. Чтобы даже последние негодяи отступили, ушли в небытие и дали возможность людям все перестроить. Я желаю добра и мира каждому на планете.

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