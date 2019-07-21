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Интервью с Ирмой Витовской – о съемках, политике и сериале "Чернобыль"

Украинская актриса на 10-м Одесском кинофестивале получила награду "За лучшую актерскую работу"

Ирма Витовская Фото: facebook.com/irmcya

Известная украинская актриса Ирма Витовская получила "Золотой Дюк" в номинации "Лучшая актерская работа" национального конкурса на 10-м Одесском кинофестивале. В разговоре с журналистом "Сегодня" Владимиром Грисюком артистка рассказала о том, как ей предложили снятся в фильме "Мої думки тихі", а также об эмиграции, политической деятельности и впечатлениях от американского сериала "Чернобыль".

– Когда вам предложили сняться в этом фильме?

– Мне принесли сценарий, как оказалось, написанный уже под меня. Я прочитала текст и сразу поняла, что это в точку. Согласилась сниматься, хотя даже не была знакома с режиссером. И вот когда мы с Антонио встретились, я долгое время не могла отойти от того, что он настолько молодой, но может настолько глубоко видеть и чувствовать.

Эксклюзивное интервью с актрисой Ирмой Витовской:

– Это уже не первый фильм, который затрагивает тему эмиграции. Например, если сравнивать с "Гнездом горлицы", вы видите что-то общее между этими картинами?

– Нет, "Гнездо горлицы" – это больше социальная драма, раскрывающая тему именно трудовой миграции. Там рассказывается об институте семьи, как это опасно, когда разрываются связи между родными людьми. Наш фильм, прежде всего, о погоне за мечтой. По сюжету, у 25-летнего композитора и звукооператора Вадима после неудач в работе и личной жизни появляется шанс уехать в Канаду.

– Где снимали фильм?

– В Закарпатье и немножко в Киеве.

Ирма Витовская на ОМКФ 2019 Фото: Владимир Грисюк

– А как обстоят дела с гонораром?

– Фильм полностью финансировало Госкино. Конечно, я получила гонорар за съемки, как и все. Понятно, что это не те деньги, которые можно заработать в коммерческих проектах, довольно быстро окупающихся. Но наш фильм совсем другого художественного уровня, это нужно понимать.

– Возвращаясь к теме эмиграции, что если ваш сын захочет уехать за границу?

– Ну что же, это его выбор. Мы ведь живем в глобальном мире. Конечно, в этом случае я задумаюсь над тем, почему у него не сформировалась привязанность к своей родине, но я думаю, что это не наш случай. Орест любит Украину. Конечно, он маленький, еще столкнулся с этой коррупционной системой, отсутствием социальных лифтов, конкуренции, равных прав. Мы все ждем, когда наконец-то исчезнут откаты, схемы, люди, которые занимают не свои места.

– Вы думали о том, чтобы уехать из Украины?

– Об этом хоть раз в жизни задумывался каждый украинец. Мы же видим, какой у нас упадок в гуманитарной сфере, давайте честно скажем. Вот на западе есть спрос на сложное кино, есть аудитория, воспринимающая и оценивающая это. Да, там тоже много зрителей, желающих просто хорошо провести досуг, но у нас в этом плане –катастрофа.



– Сейчас многие артисты идут в политику? А вы?

– Не могу сказать, что хочу попасть в парламент, и уверенна, что туда необходимо заводить менеджеров, которые умеют писать законопроекты. Не понимаю, зачем я там. Ведь я много чего могу сказать, как творческая личность. Если нужно, я могу присоединится к команде настоящих реформаторов, стать консультантом, например. Нельзя ведь быть пассивным, если ты знаешь правильный путь. Давайте спорить, дискутировать, но в этом рождается истина.

Ирма Витовская готова помогать политикам Фото: Владимир Грисюк

– Вы смотрели какие-то фильмы на Одесском кинофестивале?

– Нет, я только вчера приехала (18 июля). Сегодня (19 числа) на 18:30 иду на литовско-польскую картину "Здесь был Саша". К сожалению, это единственное, что я успею посмотреть, потому что вечером иду на оперу-перформанс Влада Троицкого "Лестница в…". Также я отметила для себя еще несколько фильмов – "Паразиты", "Дылду", которые посмотрю позже, по возможности. Среди украинских картин рекомендую, конечно, "Мої думки тихі", а также фильм "Додому". Не видела, но, говорят, также хорошие фильмы "Східняк" и "Черкаси".

– В одно из интервью вы говорили, что собираетесь посмотреть сериал "Чернобыль"?

– Да, видела. Знаете, я бы очень хотела, чтобы у нас снимали нечто подобные. Такие крутые сериалы, "Чернобыль", "Вавилон-Берлин", "Исповедь служанки", "Убивая Еву". Сейчас снимают сериалы уже на уровне кино. Лично мне больше не интересно смотреть, как Петя любит Васю, а Вася уехал к Маше. Шаблон за шаблоном – надоели одни и те же названия. Понимаете, публике дают такой продукт, рассчитывая, что только это нам и нужно, но нет. Сделайте хороший сериал и увидите, как оно зайдет!

Витовскую впечатлил сериал "Чернобыль" Фото: Владимир Грисюк

– Вы смотрели "Чернобыль" постепенно (по серии) или все за раз?

– Скачали и посмотрели все за раз, пока была эта возможность.

– Ваши работы также довольно часто пересекается с темой Чернобыля.

– Да, я играла в пьесе Павла Арье, было представление Стаса Жиркова и фильм "Брама", который снимал Владимир Тихий. Но это только на первый взгляд кажется, что тема одна и та же. На самом деле мы раскрывали другие аспекты этой проблемы, а сериал "Чернобыль" – это о лжи, в первую очередь, и о том, как опасно так жить.

– Сейчас пытаются найти неточности, промахи, ошибки в сериале. Как вы к этому относитесь.

– Как к политической пропаганде. Понимаете, если мы открываем одну лож, следом за ней открываются и все остальное. Они взяли курс на реабилитацию тоталитарного режима. Хотя мне кажется, что спасения россиян зависит от успеха Украины. Если нас получится, у них тоже все будет в порядке.

Напомним, Одесский международный кинофестиваль стартовал 12 июля. Звездными гостями в этом году стали Катрин Денев, Майкла Ли, а также звезда популярного сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн. Всего за девять дней фестиваля зрителям показали десять фильмов. В конкурсе ОМКФ 2019 приняли участие 14 украинских лент, четыре из которых полнометражные, а еще 10 – короткометражные.

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