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Эксклюзив

Интервью с Надавом Лапидом: "Это нормально – быть голым"

Разговор с обладателем "Золотого медведя" 69-го Берлинского международного кинофестиваля

Владимир Грисюк
Сегодня, 18:04
Надав Лапид
Надав Лапид
Фото: Getty Images

Известный израильский режиссер, обладатель "Золотого медведя" 69-го Берлинского международного кинофестиваля Надав Лапид в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о фильме "Синонимы" (2019), эмиграции, желании стать французом и обнаженных кадрах в кино. Встреча прошла в рамках 10-го Одесского кинофестиваля, стратегическим партнером которого выступает телеканал "Украина".

Надав Лапид с актерами фильма "Синонимы" в Берлине
Надав Лапид с актерами фильма "Синонимы" в Берлине

– Как отреагировала на этот фильм Жюльет Бинош (председатель жюри 69-го Берлинского кинофестиваля). Что она сказала вам?

– Жюльет сказала, что мой фильм отличался от всех остальных. Но я бы не хотел раскрывать подробности нашего личного разговора. Важно то, что ее реакция была мне понятна. С другой стороны, люди могут говорить много разных вещей, но когда они к этому добавляют "Золотого медведя" – это всегда приятно.

Узнайте, как прошло открытие ОМКФ 2019:


– Вы задумывались над тем, что если бы вы родились во Франции, а не в Израиле, вы не смогли бы снять фильм "Синонимы", который, собственно, о том, как молодой человек (ваш прототип) пытается стать французом, забыв о своей родине? Ведь именно Израиль дал вам путевку в жизнь.

– Да, согласен. Например, один из главных героев моего фильма, начинающий французский писатель по имени Эмиль, имеет все – культуру, которая его воспитала, красивую одежду, девушку, однако единственное, чего ему не хватает – это истории, которые он мог бы рассказать своим читателям. А вот у главного героя, Йоава, нет ничего, кроме историй. Возможно, в этом весь секрет – Израиль дал мне это. Но дело в том, что режиссеры во Франции ровняются на метров своей богатой культуры, поэтому они уже совсем по-другому снимают кино. А в Израиле каждый фильм, как первый. В этом есть плюсы и минусы – быть рожденным в пещере, а не в замке. 

Смотрите трейлер фильма Надава Лапида "Синонимы":

– Как вы нашли главного героя и как он согласился сниматься в настолько откровенных обнаженных сценах?

– Нашел его на обыкновенном кастинге. Начну с того, что "Синонимы" – это автобиографический фильм. Когда я писал сценарий, то представлял себя на месте главного героя, Йоава. Том Мерсье (Йоав) – талантливый актер, он странный, уникален и полностью свободен. Думаю, если бы вы поставили этот вопрос Тому, он бы не понял, о чем речь. Это часть человеческой природы, и быть голым – вполне нормально.

Режиссер с исполнителями главный ролей в фильме "Синонимы"
Режиссер с исполнителями главный ролей в фильме "Синонимы"
Фото: Getty Images

– Вчера на премьере фильма "Синонимы" в Одессе зрителей, наверное, больше всего впечатлили кадры, когда извращенец фотографирует Йоава в неприличных позах. С вами тоже такое было в Париже?

– А вы как думаете?

– Вполне вероятно.

– Я тоже так думаю.

– Понятно. Давайте перейдем к другой теме. Ваш фильм об эмигрантах и проблеме эмиграции. Но я тоже был в Париже и видел, сколько там приезжих. Иногда кажется, что во Франции не осталось места для французов. Не считаете это проблемой?

– Не могу говорить о всех проблемах. Я не знаю, как их решить. Как режиссер я просто впечатлен реальностью, какой бы она не была. Жить неинтересно, если все устроено просто. Одесса, например, это мультикультурный город – и все мы можем изучать друг друга. Да и сегодняшняя реальность показывает микс всего, и мне это нравится.

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– У вас в фильме есть эпизод, где эмигранты поют гимн. Кроме прочих, звучал и украинский. К сожалению, там была ошибка: "Згинуть наші воріженьки, як трава на сонці" (в оригинале – "роса на сонці"). Почему вы выбрали для этой сцены именно гимн Украины, где нашли актрису на роль украинки?

– Я не знал, что она допустила ошибку, простите. Играла эту роль непрофессиональная актриса. Идея появилась, когда я проводил своеобразный кастинг гимнов. Те, которые мне больше всех понравились, и прозвучал в фильме. Почему мы выбрали именно эту актрису? Из-за ее интересной внешности. Она противопоставляется учительнице курсов французской культуры, которая появляется в том же эпизоде. Кстати, у меня была идея добавить российский гимн после украинского, но мы поняли, что не нужно так делать – люди не поймут.

Надав Лапид получил главную награду Берлинского кинофестиваля 2019
Надав Лапид получил главную награду Берлинского кинофестиваля 2019
Фото: Getty Images

Напомним, на Одесском международном кинофестивале представили первый тизер фильма "Номера" по пьесе незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Кроме того, мы писали, чем удивлял третий день ОМКФ 2019.

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Источник: Сегодня
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