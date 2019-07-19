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Эксклюзив

Интервью с телеведущей Яниной Соколовой: "Гордон признал ошибку"

Разговор с известной украинской телеведущей Яниной Соколовой на 10-м Одесском кинофестивале

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:21
Янина Соколова Фото: facebook.com/yanina.sokolovaacebook.com
Янина Соколова
Фото: facebook.com/yanina.sokolovaacebook.com

Борьба с онкологическим заболеванием, антипропаганда, украинский язык, конфликт с Гордоном – обо всем этом в эксклюзивном интервью журналисту "Сегодня" Владимиру Грисюку рассказала известная украинская телеведущая и актриса Янина Соколова. Встреча состоялась в ресторане отеля "Mozart".в рамках 10-го Одесского кинофестиваля, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина".

Эксклюзивное интервью с телеведущей Яниной Соколовой:

– Янина, на красной дорожке ОМКФ-2019 ведущий церемонии открытия кинофестиваля Олег Панюта сказал, что вы снимаете там сцену для своего фильма.

– Да, кадры с ОМКФ-2019 станут началом фильма "Я, Нина", в центре сюжета которого – биографическая история моей жизни. В частности, события прошедшего года, когда мне поставили страшный диагноз – рак.  

– Как отреагировали на вашу болезнь близкие?

– У них был шок. Учитывая статистику смертельных исходов, очень тяжело осознать, что в твоего близкого человека такое заболевание. Но они быстро мобилизовались и все это время очень сильно поддерживали меня. Большое количество людей также начали помогать мне уже после последнего курса химиотерапии. Кроме того, в соцсетях моей историей поделилось около пяти миллиона человек. 

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– Болеющие раком часто объявляют сбор средств для лечения. Как это было у вас? 

– Безусловно, лечение онкологии обходится недешево, операция и курсы химиотерапии стоят немалых денег. Государство предоставляет больным необходимые препараты, но это лотерея, ведь не известно, успеешь ли ты в период, указанный лечащий врачом, попасть в список пациентов на химеотерапию. Лично я только один раз попала – на четвертом этапе, а до этого мы самостоятельно платили за лечение. Для среднестатистического украинца сумма довольно ощутима, но это те тысячи евро, о которых просят для лечения в Израиле, Германии, США или Канаде. 

Янина Соколова
Янина Соколова
Фото: Владимир Грисюк

– Вы лечились только в Украине?

– Да, я познакомилась с врачами из Института рака и полностью доверилась им. Даже не консультировалась с иностранными специалистами. Мне все было известно: диагноз, курс и программа лечения, мы двигались по конкретному графику, который, собственно, соответствует всем международным нормам и протоколам. И вот теперь я могу тебе с уверенностью сказать, что в Украине есть уникальные врачи! Мне делали лапароскопическую операцию, в результате которой было удалено несколько органов, и уже на девятый день после этого я вела мероприятие. Но, к сожалению, медицинская система в Украине все еще находится в довольно плачевном состоянии, начиная от условий в государственных больницах, заканчивая персоналом низшего звена, который не очень-то и хочет, чтобы ты вылечился. Например, я проходила полный курс лучевой терапии. Каждый день ходила в больницу на эту процедуру – всего их было 30. Там тебе встречает целая очередь больных раком людей, медсестры, которые не готовы поддержать пациентов, а ведут себя так, будто бы общаются с обреченным на смерть человеком. С помощью фильма "Я, Нина" мы хотим изменить эту ситуацию.
 

– Почему вас называют скандальной журналисткой?

– Потому что мы первые в Украине, кто начал ярко, качественно и уверенно заниматься антипропагандой, используя русский язык и нецензурную лексику. Наверное, из-за этого. Хотя я каждый раз подчеркиваю, что русский язык и мат в кадре – это исключительно для того, чтобы показать сильный аргумент, чтобы повлиять на тих, у кого другое (не проукраинское) мнение, кто не до конца понимает, в какой стране он живет, а также для иностранных зрителей. 

Ведущая программы "Вечер с Яниной Соколовой"
Ведущая программы "Вечер с Яниной Соколовой"
Фото: Владимир Грисюк

– Вы из Запорожья, но прекрасно владеете украинским языком.

– До 19 лет я была уверенна, что единственный путь развития возможен только на территории РФ, там тогда был центр культуры. И высшей целью для меня было получить работу в Москве. Однако после переезда в Киев я поняла, что смогу достичь успеха, признания и счастья здесь. Кстати, у меня муж из Львова, и мы с ним решили, что наши дети с рождения будут разговаривать на украинском языке. Расскажу тебе показательную историю: когда моему младшему сыну было два года, он спросил у меня: "Мама, Эмилия в садике говорит: "Спасибо". Скажи, что значит это слово?". И вот тогда я поняла, что мой ребенок растет в действительно в украиноязычной среде и моя цель как матери достигнута. 

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– На вас в последнее время обрушился шквал критики, вы читаете комментарии в сети?

– Да, но только в "Вечере…". В программе "Рандеву", например, у моего зрителя есть некая привязанность к герою выпуска, а я одинаково критична ко всем. Это многим не нравится. А вот в "Вечере…" мне особо интересно читать реакцию россиян. Хотя я все еще надеюсь, что они когда-нибудь проймут, что та информацию, которую разносят в РФ федеральные телеканалы, – полная чепуха. 

Янина Соколова
Янина Соколова
Фото: Владимир Грисюк

– Из-за чего у вас произошел конфликт с Гордоном?

– Я даю право гостям программы "Рандеву" критиковать кого-угодно, ведь у нас в стране свобода слова. Когда Гордон услышал, что о нем говорит в моей программе бизнесмен Балашов, то решил подать на него в суд, а также на канал, который, собственно, выпускает в свет "Рандеву". Но я надеюсь, что мы с Гордоном решили этот вопрос. Дмитрий позвонил мне после того, как я отправила ему SMS-сообщение с текстом: "Что все это значит?". Он сказал, что его юристы допустили ошибку и что он никогда в жизни, что бы не произошло, не подаст на меня в суд, добавив также, что восхищен тем, чем я занимаюсь. 

Ранее "Сегодня" опубликовали интервью с режиссером скандального фильма о Путине.

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Источник: Сегодня
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