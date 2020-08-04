Ирма Витовская станет в гинекологом в новом фильме: что известно о киноленте

Кинолента затронет остросоциальную тему

Звезда комедии "Мої думки тихі", которая выйдет на HBO Europe, Ирма Витовская работает над новой ролью. Специально для съемок в новом украинском психологическом триллере "Между нами" заслуженная артистка Украины перевоплотится во врача на экране. Об этом говорится в новом сюжете программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Сама актриса призналась, что ради новой роли даже консультировалась с настоящими врачами.

"Да, конечно, без этого невозможно, любая работа, где есть какой-либо профессиональный признак требует определенного вникания, проникновения. Потому что такого нельзя увидеть потом со стороны, детализация так важна", – сказала Ирма Витовская.

Также актриса отметила, что ее героиня страдает от домашнего насилия – темы, которая в последнее время очень актуальна в нашей стране и во всем мире.

Смотрите в сюжете о новой роли Ирмы Витовской:

Премьера фильма "Между нами" запланирована на 2021 год. В фильме также зритель увидит актрису Анастасию Пустовит, которая сыграла главную роль в фильме Марыси Никитюк "Коли падають дерева", а также актера Евгения Ефремова.

Комедия "Мої думки тихі" стала настоящим кино-хитом. У киноленты была не только успешная фестивальная история, но и признание со стороны зрителей. Ирма Витовская вместе Андреем Лидаговским сыграли главные роли.

Кадр из фильма "Мої думки тихі" Фото: пресс-служба

В центре сюжета – молодой звукорежиссер из Киева Вадим, который потерпел множество неудач в работе и личной жизни, получает шанс начать все сначала. Перед ним стоит простая задача – записать голоса закарпатских животных, но это может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду". Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

Фильм так полюбился широкой зрительской аудитории, что в начале марта прошел дополнительный показ картины в украинских кинотеатрах, а с 25 марта хитовую украинскую комедию "Мої думки тихі" можно смотреть на сервисе интернет-телевидения OLL.TV.

Напомним, что "Мої думки тихі" стал лучшим фильмом года и получил главную украинскую премию "Золота Дзиґа".

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