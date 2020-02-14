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"История Дэвида Копперфилда": появился трейлер фильма от режиссера "Смерти Сталина"

В главной роли – Дев Патель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
Кадр из фильма "История Дэвида Копперфилда"
Кадр из фильма "История Дэвида Копперфилда"
Фото: YouTube

В Сети появился трейлер комедии "История Дэвида Копперфилда" с Девом Пателем ("Миллионер из трущоб") в главной роли.

Узнайте подробности фильма "Паразиты":

Основой картины стало классическое произведение Чарльза Диккенса "Дэвид Копперфилд". Фильм расскажет о жизни юного Дэвида в Лондоне XIX века. Судьба подкидывает молодому человеку множество препятствий и проблем, с которыми он справляется, чтобы обрести свое счастье.

Также в фильме снялись Бен Уишоу, Тильда Суинтон, Хью Лори, Бенедикт Вонг и Питер Капалди. Режиссером картины выступил Армандо Иануччи – автор нашумевшего фильма "Смерть Сталина", который был назван лучшей европейской комедией.

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Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто. Дата выхода картины в украинский прокат пока не известна.

Напомним, ранее студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация". В новое приключение миньоны отправятся с еще совсем юным Грю, которого мы знаем по серии "Гадкий я". Зрители увидят, как он объединится с желтыми ребятами.

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