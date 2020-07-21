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История настоящей любви и жизненных испытаний: почему стоит посмотреть сериал "Другая жизнь Анны"

Сегодня, 10:30

В мелодраме снялись известные актеры

Прошлой зимой на телеканале "Украина" состоялась премьера мелодраматического телесериала "Другая жизнь Анны", в котором повествуется история жизни красивой и умной женщины, которая счастлива в браке и успешна как адвокат. На общем фоне лучезарного счастья всё разрушится в один момент. Сможет ли Анна противостоять сложностям и крутым поворотам судьбы, которые сформируют ее характер – зрители узнают на протяжении восьми серий увлекательной экранной истории.

Если вы в поиске душевной и короткой мелодрамы, Сегодня.Lifestyle знакомят вас ближе с сюжетом и персонажами истории. Также отметим, что все серии сериала "Другая жизнь Анны" можно посмотреть бесплатно онлайн на Сегодня.TV.

"Другая жизнь Анны"
"Другая жизнь Анны"
Фото: kino-teatr.ru

Сюжет сериала "Другая жизнь Анны"

Анна Ивлева – успешная женщина. У неё крепкий брак, есть сын. Анна занимается любимым делом – работает адвокатом в юридической фирме. Казалось бы, всё складывается самым идеальным образом. Однако вскоре Анну увольняют с работы, после чего она узнаёт, что её любимый муж изменяет ей. В довершение всего, любовница оказывается беременной.

Такие крутые виражи судьбы могут сломить кого угодно, но не человека "со стержнем". Крутые жизненные обстоятельства заставляют Анну измениться. Она больше не так доверчива и открыта, как раньше. Героиня оказывается сильнее обстоятельств, и, несмотря на боль и разочарование, начинает жизнь с чистого листа.

"Другая жизнь Анны"
"Другая жизнь Анны"
Фото: kino-teatr.ru

Основной актёрский состав

Главная женская роль досталась Ольге Павловец, которая знакома зрителям по нашумевшим телесериалам "Успеть всё исправить", "Тайсон", "Живая вода". Коллегой Ольги Павловец по "Живой воде" стал Виктор Логинов, который и сыграл в новой мелодраме ее мужа.

Также в сериале сыграли Михаил Химичев, Евгений Лесничий, Полина Носыхина, Анна Волошина, Арсен Босенко, Олег Венгер, Антон Бухов, Альберт Малик, Олег Савкин, Павел Текучев и другие актёры.

"Другая жизнь Анны"
"Другая жизнь Анны"
Фото: kino-teatr.ru

Ольга Павловец в интервью телеканалу Украина поделилась своими впечатлениями о съемках.

"Анна – женщина со стержнем, я считаю ее умной дамой. И мне это было интересно. Что касается личной жизни, наверное, для меня ничего такого нового здесь не было. Когда у тебя другие партнеры, актеры играют даже похожие вещи – это уже другие энергии, которые порождают совершенно другие новые истории. Как в жизни у нас бывает, с мужчинами общаешься и вроде проигрываешь один и тот же сценарий, но мужчины-то разные, и тебе кажется, что так или иначе все по-разному", – рассказала актриса.

В разделе "Сегодня.TV" вы найдете все топовые украинские сериалы, среди которых – и увлекательные детективы, и трогательные мелодрамы.

Ранее мы поделились подробностями о сюжете и актерском составе нашумевшего сериала "Наследники".

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