История настоящей любви и жизненных испытаний: почему стоит посмотреть сериал "Другая жизнь Анны"
В мелодраме снялись известные актеры
Прошлой зимой на телеканале "Украина" состоялась премьера мелодраматического телесериала "Другая жизнь Анны", в котором повествуется история жизни красивой и умной женщины, которая счастлива в браке и успешна как адвокат. На общем фоне лучезарного счастья всё разрушится в один момент. Сможет ли Анна противостоять сложностям и крутым поворотам судьбы, которые сформируют ее характер – зрители узнают на протяжении восьми серий увлекательной экранной истории.
Если вы в поиске душевной и короткой мелодрамы, Сегодня.Lifestyle знакомят вас ближе с сюжетом и персонажами истории. Также отметим, что все серии сериала "Другая жизнь Анны" можно посмотреть бесплатно онлайн на Сегодня.TV.
Анна Ивлева – успешная женщина. У неё крепкий брак, есть сын. Анна занимается любимым делом – работает адвокатом в юридической фирме. Казалось бы, всё складывается самым идеальным образом. Однако вскоре Анну увольняют с работы, после чего она узнаёт, что её любимый муж изменяет ей. В довершение всего, любовница оказывается беременной.
Такие крутые виражи судьбы могут сломить кого угодно, но не человека "со стержнем". Крутые жизненные обстоятельства заставляют Анну измениться. Она больше не так доверчива и открыта, как раньше. Героиня оказывается сильнее обстоятельств, и, несмотря на боль и разочарование, начинает жизнь с чистого листа.
Главная женская роль досталась Ольге Павловец, которая знакома зрителям по нашумевшим телесериалам "Успеть всё исправить", "Тайсон", "Живая вода". Коллегой Ольги Павловец по "Живой воде" стал Виктор Логинов, который и сыграл в новой мелодраме ее мужа.
Также в сериале сыграли Михаил Химичев, Евгений Лесничий, Полина Носыхина, Анна Волошина, Арсен Босенко, Олег Венгер, Антон Бухов, Альберт Малик, Олег Савкин, Павел Текучев и другие актёры.
Ольга Павловец в интервью телеканалу Украина поделилась своими впечатлениями о съемках.
"Анна – женщина со стержнем, я считаю ее умной дамой. И мне это было интересно. Что касается личной жизни, наверное, для меня ничего такого нового здесь не было. Когда у тебя другие партнеры, актеры играют даже похожие вещи – это уже другие энергии, которые порождают совершенно другие новые истории. Как в жизни у нас бывает, с мужчинами общаешься и вроде проигрываешь один и тот же сценарий, но мужчины-то разные, и тебе кажется, что так или иначе все по-разному", – рассказала актриса.
В разделе "Сегодня.TV" вы найдете все топовые украинские сериалы, среди которых – и увлекательные детективы, и трогательные мелодрамы.
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