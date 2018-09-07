Итальянская мафия, женская дружба и убийства: лучшие книжные новинки

Пока еще тепло и можно ездить на дачу, обязательно прихватите с собой одну или две новые книжки

Книжные новинки. Фото: Сегодня

Этой осенью издательства приготовили для нас много интересного, поэтому обязательно запланируйте в ближайшее время поход в книжный магазин. А мы снова рассказываем о том, на что стоит обратить внимание, чтобы точно купить роман, от которого потом сложно будет оторваться.

"Моя неймовірна подруга", Елена Ферранте

"Моя неймовірна подруга", Елена Ферранте Фото: Сегодня

Историю двух подруг, длиною в целую жизнь, уже давно оценили не только на родине автора в солнечной Италии, но и во всем мире. А на Венецианском кинофестивале была презентована первая серия сериала, который в недалеком будущем мы тоже сможем посмотреть. А пока есть время, чтобы познакомиться с девочками поближе.

Лену и Лила живут в полуразрушенном войной Неаполе 50-х годов. Их окружает серость и нищета, из которой с самого детства стремится вырваться Лила – дерзкая, умная и готовая на все. Лену же является ее бледной тенью, поскольку очень нерешительна и не обладает той силой и харизмой, как ее подруга.

В их жизни будут драматичные ссоры, общие дети, разборки с итальянской мафией и даже любовь к одному мужчине. Но обе они связаны какими-то незримыми узами. И как бы не расходились их дороги, рано или поздно в квартире одной снова раздается тревожный звонок, а другая уже спешит на помощь.

Да, эта книга всего лишь первая часть так называемого "Неаполитанского квартета", и до выхода оставшихся трех вы будете отсчитывать не только дни, но и минуты.

"Де ти поділась, Бернадетт?", Марія Семпл

"Де ти поділась, Бернадетт?", Марія Семпл Фото: Сегодня

15-летняя Би живет в Сиэтле и семью ее довольно сложно назвать нормальной. Сама девочка очень умна и собирается продолжать обучение в одной из престижных школ. Ее отец – один из гениальных умов корпорации "Майкрософт". А мама… В прошлом Бернадетт была всемирная известность и престижная премия в области архитектуры. Однако после одного инцидента ее душевное равновесие было нарушено.

Именно поэтому семье пришлось перебраться в глушь и купить непонятный дом в аварийном состоянии. Но бегство не помогает, жизнь Бернадетт с каждым днем все больше напоминает остросюжетный роман, и однажды она просто исчезает.

Би не верит, что мама могла погибнуть, поскольку уверена, что та бы никогда ее не бросила. Поэтому отправляется на поиски, ведь девочке с именем Балакришна под силу очень многое, даже если поиски приведут в ледяную Антарктиду.

"Макбет", Ю Несбьо

"Макбет", Ю Несбьо Фото: Сегодня

Эта книга родилась в рамках литературного проекта "Шекспир ХХI", благодаря которому известные писатели на свой лад переделывали произведения великого классика. Не удивительно, что выбор одного из самых невероятных скандинавских детективщиков пал на мрачную историю про Макбета.

События этой истории разворачиваются в одном из городков унылой Шотландии где-то в 70-е годы. Город почти мертв, работы в нем нет, зато процветает наркомания и преступность, с которыми намерен до конца бороться новоиспеченный комиссар полиции Дункан – человек принципов и чести.

Но помешать ему в этом собирается местный наркобарон Геката, который собирается подсадить на наркотики всех жителей города, а заодно и Дункана. И помочь ему в этом должен Макбет – еще один представитель власти, к которому Геката подошлет своих приспешниц с очень заманчивым предложением.

"Книга Балтиморів", Жоель Діккер

"Книга Балтиморів", Жоель Діккер Фото: Сегодня

Второй роман автора "Правды о деле Гарри Квеберта" вышел не менее запутанным, динамичным и захватывающим. А его главным героем остается все тот же Маркус Гольдман, молодой писатель, которому на этот раз придется раскладывать по полочкам скелеты в бесчисленных шкафах собственной родни.

Все дело в том, что существует две ветви семейства Гольдманов – бедные родственники Маркуса из Монклера и их очень обеспеченные сородичи из Балтимора. Дети первых проводят каждое лето у вторых, а вместе с ними и одна очень привлекательная девушка, в которую влюблены все четыре брата. Но как-то раз случается несчастье, последствия которого потянут за собой в бездну богатое семейство, и виноваты в этом будет и проведение, и сами они, и, разумеется, женщина.

"Посол мертвих", Аскольд Мельничук

"Посол мертвих", Аскольд Мельничук Фото: Сегодня

Этот роман будто калейдоскоп, в котором за одним слоем разноцветной мозаики раскрывается другой, через фрагменты которого можно рассмотреть ещё один, и так до бесконечности. Только здесь автор переплел слоями время, а место разноцветных стеклышек досталось людям. И, начав знакомить читателя с главным героем, который однажды получает звонок из прошлого, постепенно переходит на рассказ о его эмигрантском детстве, и всех тех людях, которые волею судьбы оказались в Америке 50-х, оторванные от корней, друзей и близких.

В центре событий оказываются две семьи, чудом перебравшиеся из Украины через океан, где теперь придется начинать все с ноля. В силу человеческих слабостей это окажется под силу не каждому, и жизни их будут полны измен, потерь и, конечно же, воспоминаний, полных призраков прошлого.