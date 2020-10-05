Итоги 11-го Одесского кинофестиваля: более 150 фильмов, мастер-классы звезд и лауреаты

Рассказываем о самых ярких моментах ОМКФ

В субботу, 3 октября, состоялась торжественная церемония закрытия 11-го Одесского международного кинофестиваля. На протяжении девяти дней ОМКФ радовал гостей мировыми кинохитами, мастер-классами и показами лучших фильмов в онлайн-формате.

На сайте кинофестиваля было представлено более 100 фильмов конкурсных и внеконкурсных программ. А Гран-при ОМКФ – "Золотой Дюк", которого определяли с помощью зрительского голосования, в этом году получил молодежный фильм "Ужин в Америке" режиссера Адама Ремейера. О главных моментах и итогах Одесского кинофестиваля рассказываем далее.

Названы лауреаты ОМКФ-2020

Впервые онлайн

Как и другие мировые кинофестивали, в этом году ОМКФ также оказался под угрозой срыва. Несмотря на это организаторы решили подарить его гостям и участникам праздник кино, и тогда был определен онлайн-формат.

Но два традиционных события состоялись все же вживую – показ фильм ужасов "Голем, как он пришел в мир" на Потемкинской лестнице, и программа "Украинская ретроспектива: Одесское свободное кино" в центре Довженко.

Показ фильма на Потемкинской лестнице Фото: oiff.com.ua

Фильм-открытие ОМКФ

Продолжение фильма "Король бельгийцев", который в 2017 году забрал Гран-при ОМКФ – "Босоногий император". В политической комедии режиссеров Питера Броссенса и Джессики Вудворт играют внучка легендарного Чарли Чаплина – Джеральдин, а также известный немецкий актер Удо Кир.

По сюжету, король Николас III оказывается в санатории на острове, где знакомится с доктором Кроллом. Недавний крах королевства Николаса спровоцировал развал Евросоюза. Теперь Николасу суждено стать первым императором Европы.

"Босоногий император" Фото: oiff.com.ua

Претендент на "Оскар" – лучший фильм Международной программы

Картина "Атлантида" Валентина Васяновича, который выступил одновременно режиссером, сценаристом, оператором и продюсером, была признана "Лучшим фильмом" Одесского кинофестиваля. Фильм представляет уникальный взгляд на последствия войны России с Украиной, а действие сюжета разворачивается в 2025 году на опустошенных войной землях Донбасса. На фоне серости и разрухи главный герой, который не может покинуть город, встречает любовь.

История, показанная в "Атлантиде", по мнению продюсера Владимира Яценко, абсолютно универсальная. Он считает, что для западного критика и американских киноакадемиков будет интересен аспект того, как возвращаются к жизни люди, которые выжжены войной. Фильм выбран Украинским Оскаровским комитетом на "Оскар-2021" и поборется за номинацию "Лучший иностранный фильм".

Кадр из фильма "Атлантида" Фото: пресс-служба

Основные лауреаты

Лучшим украинским полнометражным фильмом была признана документалка "Бес" Егора Трояновского, а лучшей украинской короткометражкой – "Чачо" режиссера Виталия Гавура.

Но и в других номинациях украинские кинематографисты получили немало наград. Так, фильм копродукции Украины и Германии "Военные каникулы" победил в категории "Лучший документальный фильм". А фильм "Не все будет хорошо" румынского режиссера Адриана Пирву и украинки Елены Максем получил награду за лучшую режиссуру.

Мастер-классы, интенсивы и Film Industry Office

В рамках ОМКФ состоялись мастер-классы известных кинематографистов. Среди них – Агнешка Холланд, которая сняла знаменитый фильм "Цена правды" о журналисте Гарете Джонсе. А в этом году новый фильм Агнешки Холланд – "Шарлатан" – стал фильмом-закрытием ОМКФ. Во время мастер-класса Агнешка Холланд затронула и резонансную тему, которая вызывает бурные обсуждения в последние годы – работу женщин в киноиндустрии.

"Кинокритики также гораздо более критичны к женщинам, которые снимают фильмы. Некоторые замечания могут быть личными. Однако сейчас можно увидеть положительные изменения, так как женский голос начинают слышать", – рассказала Агнешка.

Агнешка Холланд Фото: пресс-служба

Лауреат премии "Оскар" композитор Говард Шор ("Властелин колец", "Игра", "Молчание ягнят", "Банды Нью-Йорка"), который в этом году возгласил жюри Международного конкурса, также поделился секретами и особенностями своей работы. На своем мастер-классе Говард Шор отметил концентрацию как один из важнейших навыков для работы в кино:

"Одно дело иметь талант, а другое – уметь концентрироваться. Когда я написал музыку к трилогии Властелин Колец мне было 55 лет. К этому времени я натренировал в себе выносливость, чтобы работать над таким фильмом 12:00, поэтому это был пик для меня и моей карьеры".

Мастер-класс Говарда Шора Фото: facebook.com/odesaiff

Состоялись также мастер-классы выдающегося украинского режиссера Романа Балаяна, который в этом году получил "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство, и шведского режиссера Роя Андерсона.

Профессионалы приняли участие в секции Film Industry Office, которая способствует развитию украинских кинопроектов и коммуникации кинематографистов. В рамках секции прошли дискуссии, интенсивы, питчинги и презентации проектов, а также Book Pitch, где выбирают лучшие украинские книги которые могут быть экранизированы.

Церемония закрытия ОМКФ

Как и весь кинофестиваль, церемония закрытия проходила в онлайн-формате. Ведущие Янина Соколова и Олег Панюта находились в студии, а в прямом эфире на большом экране к ним подключались победители кинофестиваля. Сюрпризом для гостей кинофестиваля стало выступление группы "Дао Парк" на церемонии.

Церемония награждения ОМКФ-2020 Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Генпродюсер ОМКФ Юлия Синькевич лично объявила обладателя "Приза зрительских симпатий" – им стал мультфильм "Виктор Робот".

С заключительным словом выступила Президент ОМКФ Виктория Тигипко. Она отметила, что в дальнейшем кинофестиваль будет сочетать онлайн и офлайн форматы и привлекать еще больше международной аудитории.

Виктория Тигипко и Юлия Синькевич Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Отметим, что именно благодаря онлайн-формату у зрителей появилась уникальная возможность посмотреть все фильмы-участники кинофестиваля. Если ранее после церемонии награждения зрителям приходилось ждать выхода фильмов в широкий прокат, чтобы увидеть фильмы, которые они пропустили, то в этот раз кино пришло к каждому на домашние экраны.

Напомним, что ранее Янина Соколова назвала 5 фильмов ОМКФ, которых ждала больше всего. А с полным списком лауреатов можно ознакомиться здесь.

Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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