Иван Дорн воссоздал самый первый клип украинского шоу-бизнеса "Танці"

Это ремейк на песню группы "ВВ" 30-летней давности

Новый клип Ивана Дорна Фото: instagram.com/dorn_ivan

Известный певец Иван Дорн, который снялся голым в ванной, представил ремейк популярного 30 лет назад клипа.

Иван Дорн впервые показал дочь, смотрите подробности:

Так, на официальном YouTube-канале онлайн-медиа СЛУХ, выпускающих видео, воспроизводя один в один старые украинские клипы, появился ремейк клипа на песню "ВВ" "Танці".

В клипе, который 30 лет назад стал первым в украинском шоу-бизнесе, Иван Дорн в компании Владимира Остапчука, Андрея Шабанова и Яна Гордиенко (YanGo), предстают в образе группы "Вопли Видоплясова", где Олега Скрипку изображает сам Дорн.

Интересным фактом является то, что соучредитель группы Александр Пипа для съемок ремейка одолжил свою бас-гитару, то есть в обоих версиях видео фигурирует тот же инструмент. Мы видим кадры из старого клипа и нового. Артисты повторяют движения группы ВВ, нов то же время показывают свою уникальность.

Напомним, ранее певец Иван Дорн показал свою дочь поклонникам. Артист опубликовал снимок в Instagram.

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