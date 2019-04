Иван Дорн выступит на знаменитом фестивале Sziget

Артист выйдет на сцену фестиваля 11 августа

Иван Дорн Фото: instagram.com/dorn_ivan

Демонстрируя актуальную, свежую музыку континента, сцена Sziget – Europe Stage – представляет артистов на грани европейского прорыва. С последним альбомом "OTD" Иван Дорн уже бросил вызов границам, получив внимание далеко за пределами Восточной Европы. О его музыке пишет Billboard и Complex, а умелый микс хауса 90-х, поп-музыки, ню-диско, фанка и фри-джаза делает его одним из самых смелых новаторов на украинской сцене. Выступление Ивана Дорна на Sziget 11 августа станет уникальной "коллабой" ДорнаБанды и атмосферы культового фестиваля.

Sziget гордится своей интернациональной программой из более чем 1000 артистов из около 60 стран мира. Europe Stage принадлежит важное место в ней в целом и в знакомстве европейцев с украинской музыкой. Кроме Ивана Дорна на Europe Stage фестиваля Sziget в этом году выступит и лауреат премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019. Лонг-лист премии из 14 актуальных украинских артистов был объявлен на днях.

В прошлые годы на сцене Sziget Europe Stage выступали украинцы ONUKA, 5'nizza, Brunettes Shoot Blondes, Kadnay, Atomic Simao и украинско-беларусская группа Brutto.

Sziget Фото: facebook/ SZIGET Festival 2019

Принимая 500 тысяч фанов из более чем 100 стран ежегодно, Sziget распространяет идею Love Revolution, празднует и несёт любовь, принятие, толерантность и свободу в сердце Будапешта и за его пределами. Sziget сочетает музыкальную программу с театром, цирком, кабаре, инсталляциями, перформансами и артом. Расположенный в Будапеште на острове Обуда Sziget сформировал вокруг себя сообщество, которое создало настоящий Остров Свободы. 27-й Sziget с хедлайнерами Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix и The National станет самым большим и самым лучшим за все года.

Ранее был объявлен имя последнего хедлайнера Sziget.

