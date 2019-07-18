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Иван Шведов: "Мы, актеры, работаем в сфере обслуживания"

Лучшие цитаты из лекции актера, педагога и режиссера Ивана Шведова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:24

17 июля в рамках ОМКФ 2019, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", актер, педагог и режиссер Иван Шведов прочитал лекцию на тему "Все, что вы хотели узнать об актере, но стеснялись спросить".

  • "Существует разница между актерской игрой в кино и театре. В современном кино вас будут избирать по типажу. Смиритесь с этим и полюбите свою внешность. Если вдруг вас возьмут на роль, которая не совпадает с вашей внешностью – это прорыв. Но в театре с этим проще: если персонаж отличается от актера – это еще интереснее. Меня поразил один семинар по актерскому мастерству, на котором актриса играла несколько сцен с платком: сначала она играет пожилую женщину, потом превращается в молодую. Я сидел недалеко от нее и объективно понимал, что ей 250 лет, но при этом видел 16-летнюю девочку. Вот это театр. В кино это невозможно. В кино примут 16-летнюю актрису".
  • "Работа в театре – это постоянные репетиции. В кино же сценарий и это твоя "инструкция по пользованию утюгом". В американском кино, например, нет репетиций: ты должен изучить сценарий и сделать несколько репетиций самостоятельно. Ожидается, что если вас взяли на роль, вы знаете, что делать. Работа актера на 80% состоит в выполнении домашней работы: в изучении сценария и репетициях наедине".

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  • "Мое амплуа – человек с проблемами. Мне приходилось играть украинца, русского, белоруса, серба, хорвата, албанца, чеченца. В общем, все, что о Востоке – это мое. Так получается, это сценарная конструкция: если человек с Востока, он вмешивается в чужую среду, у него конфликты. Но я играл и хороших людей".
  • "Я редко посещаю театр, потому что не верю. Как вы думаете, какое главное качество актера? Так, правдоподобие. Актер – это мост между всеми создателями фильма (сценаристы, режиссеры, продюсеры и другие) и зрителями. Если ваше поведение будет достоверным, зритель поверит в любую историю. Мы же с вами специалисты по человеческому поведению. Вспомните, как вы сразу чувствуете, что ваш партнер говорит неправду. Так и с актерами".
  • "Мне пришлось сниматься в большом голливудском фильме – "Миссия невыполнима 4: Протокол Фантом". Это был одновременно удачный и неудачный опыт. Его режиссер – Брэд Берд, ранее работавший с Pixar Animation Studios. В первый день мы снимали сцену, где я сижу дома и вижу в новостях, что взорвали Кремль. До того, как мы начали снимать, ко мне подошел Брэд и начал объяснять, как я должен сыграть. Тогда я попросил его не говорить мне о нужных эмоциях на лице или еще что-то подобное. Зато попросил просто сказать, если что-то не так будет во время съемок. Очень важно, чтобы режиссеры вам не говорили, как играть. Это худшее, что может случиться. Ведь вас берут на работу, потому что вы уже профессионал своего дела".

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  • "Есть один надежный, но не простой способ продвижения себя, как актера – пишите для себя и снимайте себя. Сидеть и ждать можно вечно. Напишите для себя сценарий, снимите короткометражный фильм и присылайте его на фестивали. У каждого из вас сейчас в кармане есть гаджет, который может сделать вас популярным".
  • "Отказы на кастингах – это нормально. Да, вас могут не взять на желаемую роль, но могут запомнить и взять на другую. В моей карьере было несколько таких случаев. Как-то я шел на кастинг и понимал, что меня не возьмут. Роль вообще не моя. Но мне выпал такой шанс и я с удовольствием пошел. Да, мне не предложили ту роль, но я получил четыре съемочных дня у Спилберга".
  • "Друзья, мы должны признаться себе и смириться – мы, актеры, работаем в сфере обслуживания. Так же, как парикмахеры, массажисты, повара, таксисты. В этом нет ничего плохого. Прежде всего нужно помнить, что мы следуем инструкции. И наша инструкция – сценарий".

Читайте также интервью с украинской актрисой Иванной Сахно, которая живет и работает в Голливуде.

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