Ивана Купала 2020: как отметить и где прыгать через костер в Киеве в условиях карантина

Как отпраздновать Ивана Купала в этом году – узнайте в нашей подборке

Народный праздник Ивана Купалы в 2020 году отмечается 7 июля. Традиционно, празднование начинается вечером 6 июля – гадание на суженого, разжигание большого костра, прыжки через него, ночные хороводы и завораживающее действо "свадьба огня и воды", когда факелы тушат об воду. В условиях карантина масштабного празднования Ивана Купалы не будет. Однако, отметить его киевляне и гости столицы все же смогут – Сегодня.Lifestyle рассказывают, как провести один из главных праздников лета в Киеве.

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Празднование Ивана Купала во время карантина пройдет на некоторых локациях, до которых легко добраться.

Ивана Купала в парке "Киевская Русь"

6 и 7 июля в парке развлечений "Киевская Русь", который находится в селе Копачев около Киева, пройдет веселое и увлекательное празднование. Гостей парка ждет эффектная программа с древними обычаями, катание на лошадях, конно-трюковые шоу, вкусные блюда и мастер-классы, посвященные средневековью и множество других развлечений для всей семьи. Также пройдет квест в поисках папоротника, будет возможность сплести венок и запустить его на воду на Лесном озере. Гости Дневнего Киева смогут окунуться в народные традиции и воссоздать традиционное празднование.

Затем гуляния продолжатся и на выходных – 11-12 июля.

Ивана Купала в парке "Киевская Русь" Фото: facebook.com/parkkyivrus

Праздник Ивана Купала-2020 в парке "Феофания"

Как сообщается в официальном заявлении организации парка "Феофания" в Facebook, празднования в традиционном формате не состоится из-за ограничительных мер карантина. Однако каждый желающий сможет самостоятельно отпраздновать летний праздник на территории живописного парка. 6 июля в 17:00 со сцены в парке "Феофания" зрителям подарят праздничное настроение фольклорные коллективы. Массовых мероприятий и прыжков через костер не будет, но гости парка смогут насладиться приятным и уютным отдыхом в комфортной локации на природе.

Ивана Купала в Киеве Фото: mamajeva-sloboda.ua

Ивана Купала в "Мамаевой Слободе"

Окунутся в аутентичную атмосферу купальских празднований предлагает гостям парк "Мамаева Слобода", который находится прямо в Киеве. Если вы хотите стать участником возрождения давних традиций, насладиться праздником не выезжая из города, парк предлагает интересную программу. С заходом солнца на берегу озера Красавица разожгут огромный костер, а до этого можно принять участие в танцах, хороводах и гуляниях. Фольклорные коллективы "Мамаевой Слободы" подарят атмосферу романтики, а затем отправятся на поиски дерева черноклена. Также гостей ждет путешествие в поисках цветка папоротника и перенесение соломенной куклы Купала.

Дресс-код мероприятия: вышивка или любой украинский национальный элемент одежды (венчик, бусы и т.д.).

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