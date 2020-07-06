Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ивана Купала 2020: как отметить и где прыгать через костер в Киеве в условиях карантина

Сегодня, 14:34

Как отпраздновать Ивана Купала в этом году – узнайте в нашей подборке

Народный праздник Ивана Купалы в 2020 году отмечается 7 июля. Традиционно, празднование начинается вечером 6 июля – гадание на суженого, разжигание большого костра, прыжки через него, ночные хороводы и завораживающее действо "свадьба огня и воды", когда факелы тушат об воду. В условиях карантина масштабного празднования Ивана Купалы не будет. Однако, отметить его киевляне и гости столицы все же смогут – Сегодня.Lifestyle рассказывают, как провести один из главных праздников лета в Киеве.

Почему праздник Ивана Купала стал таким популярным среди молодежи – смотрите в сюжете:

Празднование Ивана Купала во время карантина пройдет на некоторых локациях, до которых легко добраться.

Ивана Купала в парке "Киевская Русь"

6 и 7 июля в парке развлечений "Киевская Русь", который находится в селе Копачев около Киева, пройдет веселое и увлекательное празднование. Гостей парка ждет эффектная программа с древними обычаями, катание на лошадях, конно-трюковые шоу, вкусные блюда и мастер-классы, посвященные средневековью и множество других развлечений для всей семьи. Также пройдет квест в поисках папоротника, будет возможность сплести венок и запустить его на воду на Лесном озере. Гости Дневнего Киева смогут окунуться в народные традиции и воссоздать традиционное празднование.

Затем гуляния продолжатся и на выходных – 11-12 июля.

Ивана Купала в парке "Киевская Русь"
Ивана Купала в парке "Киевская Русь"
Фото: facebook.com/parkkyivrus

Праздник Ивана Купала-2020 в парке "Феофания"

Как сообщается в официальном заявлении организации парка "Феофания" в Facebook, празднования в традиционном формате не состоится из-за ограничительных мер карантина. Однако каждый желающий сможет самостоятельно отпраздновать летний праздник на территории живописного парка. 6 июля в 17:00 со сцены в парке "Феофания" зрителям подарят праздничное настроение фольклорные коллективы. Массовых мероприятий и прыжков через костер не будет, но гости парка смогут насладиться приятным и уютным отдыхом в комфортной локации на природе.

Ивана Купала в Киеве
Ивана Купала в Киеве
Фото: mamajeva-sloboda.ua

Ивана Купала в "Мамаевой Слободе"

Окунутся в аутентичную атмосферу купальских празднований предлагает гостям парк "Мамаева Слобода", который находится прямо в Киеве. Если вы хотите стать участником возрождения давних традиций, насладиться праздником не выезжая из города, парк предлагает интересную программу. С заходом солнца на берегу озера Красавица разожгут огромный костер, а до этого можно принять участие в танцах, хороводах и гуляниях. Фольклорные коллективы "Мамаевой Слободы" подарят атмосферу романтики, а затем отправятся на поиски дерева черноклена. Также гостей ждет путешествие в поисках цветка папоротника и перенесение соломенной куклы Купала.

Дресс-код мероприятия: вышивка или любой украинский национальный элемент одежды (венчик, бусы и т.д.).

Ранее мы поделились действенными обрядами для незамужних девушек на Ивана Купала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления
отдых праздники Ивана Купала костер
Реклама

Новости партнеров

Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про кохання
Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про кохання
Біда трапилася з обличчям Анни Семенович, зірку не впізнати
Біда трапилася з обличчям Анни Семенович, зірку не впізнати

Популярные статьи

Сегодня, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Сегодня, 10:58Fun

Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото

Сегодня, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Сегодня, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

Вчера, 17:13Events

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

Вчера, 15:53Food

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:27Техно

На Юпитере обнаружен аномального размера объект: фото

Вчера, 13:10Food

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:15Events

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

4 июляFun

4 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 июляШоу-бизнес

Певица Камалия ежемесячно тратит тысячи долларов на свое хобби

3 июляEvents

Календарь затмений-2020: даты и влияние

Новости партнеров

Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
У мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів»
У мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів»
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять