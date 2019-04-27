Иванна Онуфрийчук: "В нашей семье праздновать Пасху всей семьей – многолетняя традиция"

Ведущая шоу "Без краватки" рассказала, как готовится к Пасхе

Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

Приближается Пасха, а вместе с ней и все традиционные приготовления к ее празднованию. Ведущая шоу "Без краватки" на НЛО TV Иванна Онуфрийчук к этому празднику всегда готовится особенно тщательно. Где и как празднует Пасху телеведущая, и каких традиций придерживаются в ее семье в этот день, Иванна Онуфрийчук рассказала в эксклюзивном интервью.

Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

Приготовление к Пасхе – целый ритуал в нашей семье

В нашей семье праздновать Пасху всей семьей – многолетняя традиция. Мы со старшей сестрой, ее детьми и котом Персиком в канун праздника едем к родителям в Винницкую область. Там мы всегда идём в церковь на Пасхальную службу. А после этого все родственники собираются у нас в доме на долгие застолья и общение. И так несколько дней подряд. Мы ходим друг к другу, устраиваем пикники и душевные вечера.



Приготовление к Пасхе – целый ритуал в нашей семье! Каждый год мы с сёстрами делаем крашанки, мама готовит творожную запеканку. И со всем этим мы освящаем паски, которые спек кто-то из близких.



Хотя выдержать пост перед Пасхой мне бывает сложно. В детстве я всегда держала пост с родными, а сейчас не всегда получается. В этот раз я постилась только последнюю неделю перед Пасхой, чтобы успеть посетить любимый Монастырь, и причаститься во время поста.

Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

В каждой семье есть свои пасхальные традиции. Наша семья – не исключениеJ. Пасхальный завтрак у нас все начинают с яйца. Родные выбирают пасхальные яйца и стучат ими, тем самым приветствуя с праздником Воскресения. Девочки чистят ярко-красные яйца, а скорлупу потом бросают в миску с водой, которой нужно умыться, чтобы всегда оставаться красивой и молодой. В понедельник, второй день Пасхи, мы ходим в гости к крестным родителям, дядям и тетям, обмениваясь крашанками и пасочками.

Для меня Пасха – это отдых и общение с самыми родными



В светлое воскресенье на нашем семейном праздничном столе всегда есть пасхи, крашеные вареные яйца, творожная запеканка, сало с хреном, мясная нарезка, рыбные котлеты, салат из овощей, салат мимоза, запечённый мясной рулет... В общем, никто себя в этот день в еде не ограничиваетJ.



Для меня Пасха – это отдых и общение с самыми родными. Прогулки по лесу, игры с детьми во дворе… И, конечно же, поедание всех праздничных вкусностей – это обязательная составляющая праздника J.

Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

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