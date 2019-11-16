Из мультфильма "Симпсоны" вырезали эпизод с известным певцом

Disney+ удалил серию "Симпсонов" с Майклом Джексоном

Disney+ удалил серию "Симпсонов" с Майклом Джексоном Фото: FOX

Сервис Disney+ удалил серию популярного мультфильма "Симпсоны", где появляется Майкл Джексон. Эпизод, который озвучивал поп-король, вышел в 1991 году. Напомним, что компания Fox стала частью корпорации Disney и это показали в новом трейлере мультсериала.

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На стриминговом сервисе Disney+ появились все сезоны американского мультипликационного сериала "Симпсоны", который выходит с декабря 1989 года. Поклонники мультфильма заметили, что в библиотеке отсутствует эпизод, в котором участвовал Майкл Джексон, сообщает The Hollywood Reporter.

Первая серия третьего сезона "Симпсонов" под названием "Совершенно безумный папа" (Stark Raving Dad) вышла в 1991 году. Майкл Джексон озвучил в ней персонажа Лена Комповски, которого Гомер Симпсон встречает в психиатрической больнице. Комповски утверждает, что он Майкл Джексон.

По какой причине эпизод с Джексоном не появился на Disney+ остается загадкой. Пресса же связывает это с резонансом, который вызвал фильмом HBO "Покидая Неверленд", в котором несколько мужчин обвинили поп-короля в том, что тот растлил их, когда они были детьми.

Ранее мы писали, что Майкл Джексон вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых покойных звезд по версии Forbes.

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