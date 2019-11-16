Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Из мультфильма "Симпсоны" вырезали эпизод с известным певцом

Disney+ удалил серию "Симпсонов" с Майклом Джексоном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Disney+ удалил серию "Симпсонов" с Майклом Джексоном
Disney+ удалил серию "Симпсонов" с Майклом Джексоном
Фото: FOX

Сервис Disney+ удалил серию популярного мультфильма "Симпсоны", где появляется Майкл Джексон. Эпизод, который озвучивал поп-король, вышел в 1991 году. Напомним, что компания Fox стала частью корпорации Disney и это показали в новом трейлере мультсериала.

О популярных мультфильмах 90-х смотрите в сюжете:

На стриминговом сервисе Disney+ появились все сезоны американского мультипликационного сериала "Симпсоны", который выходит с декабря 1989 года. Поклонники мультфильма заметили, что в библиотеке отсутствует эпизод, в котором участвовал Майкл Джексон, сообщает The Hollywood Reporter.

Первая серия третьего сезона "Симпсонов" под названием "Совершенно безумный папа" (Stark Raving Dad) вышла в 1991 году. Майкл Джексон озвучил в ней персонажа Лена Комповски, которого Гомер Симпсон встречает в психиатрической больнице. Комповски утверждает, что он Майкл Джексон.

По какой причине эпизод с Джексоном не появился на Disney+ остается загадкой. Пресса же связывает это с резонансом, который вызвал фильмом HBO "Покидая Неверленд", в котором несколько мужчин обвинили поп-короля в том, что тот растлил их, когда они были детьми.

Ранее мы писали, что Майкл Джексон вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых покойных звезд по версии Forbes.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Хорошее начало: стартовали съемки второго сезона сериала "Мандалорец" Disney нашли актера на роль принца в экранизации мультфильма "Русалочка" Новые фильмы Marvel: все, что нужно знать о 4-й фазе киновселенной
Симпсоны Майкл Джексон Disney
Реклама

Новости партнеров

Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Ее песни помнят до сих пор: не стало легенды французской музыки
Ее песни помнят до сих пор: не стало легенды французской музыки
В России рассказали, что Лобода требует на гастролях
В России рассказали, что Лобода требует на гастролях
Малахов вспомнил грязную историю про Познера
Малахов вспомнил грязную историю про Познера

Популярные статьи

Вчера, 14:39Events

Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Вчера, 12:50Travel

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

14 ноябряШоу-бизнес

"Меня это цепляет": Оля Цибульская устала от домыслов об отце своего сына

14 ноябряFood

Рецепты на Новый год 2020: ТОП-5 салатов без майонеза

14 ноябряFun

Гигантский поток смыл туристов во время селфи: появилось видео

14 ноябряFun

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 ноябряFun

Шокирует всех: на видео раскрыли рецепт алкогольного чудо-напитка

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряТехно

Раскрыта тайна картриджей для PlayStation 5

13 ноябряFood

Картофельные котлеты с соусом из белых грибов: пошаговый рецепт

13 ноябряFood

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

13 ноябряEvents

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

13 ноябряШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

13 ноябряFood

Клюква: польза и вред осенней ягоды

13 ноябряШоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

13 ноябряШоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

Новости партнеров

С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Никогда раньше этого не хотела: Могилевская решила стать мамой
Никогда раньше этого не хотела: Могилевская решила стать мамой
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
6 новых идей для ваших штор
6 новых идей для ваших штор
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Альцгеймер звучит страшнее слабоумия
Альцгеймер звучит страшнее слабоумия
Имплант в подбородок: косметолог об омоложении Пугачевой
Имплант в подбородок: косметолог об омоложении Пугачевой