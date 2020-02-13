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Из Оскара в Золотую малину: "Джокер" попал в номинанты антипремии

Картина попала в номинацию "самое безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:13
Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Фото: YouTube

Картина "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли стала одним из триумфаторов на церемонии награждения премий "Оскар-2020". Однако помимо такой престижной награды фильм также претендует на победу в антипремии "Золотая малина". Картина попала в номинацию "самое безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности", сообщает The Hollywood Reporter.

"Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире для зрителей старше 17 лет:

Эта категория представлена впервые. Также в новую номинацию попали и другие картины: "Перетягивание через бетон" (Dragged Across Concrete), "Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate), "Хеллбой" (Hellboy), "Рэмбо: последняя кровь" (Rambo: Last Blood).

Стоит отметить, что "Джокер" — единственная оскароносная картина в списке кандидатов на "малину". Статуэтка досталась исполнителю главной роли Хоакину Фениксу, для которого она стала первой наградой престижной кинопремии.

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Во время вдохновляющей благодарственной речи актер растрогал своим обращением к присутствующим. Он поднял глобальные вопросы неравенства, экологии, ущемления прав человека.

Кстати, режиссер Тодд Филлипс трогательно попрощался с этой историей, опубликовав снимки со съемочной площадки.

Кадры со съемок фильма "Джокер"
Фото: instagram.com/toddphillips1
Кадры со съемок фильма "Джокер"
Фото: instagram.com/toddphillips1
Кадры со съемок фильма "Джокер"
Фото: instagram.com/toddphillips1
Кадры со съемок фильма "Джокер"
Фото: instagram.com/toddphillips1
Кадры со съемок фильма "Джокер"
Фото: instagram.com/toddphillips1
Кадры со съемок фильма "Джокер"
Фото: instagram.com/toddphillips1
Кадры со съемок фильма "Джокер"
Фото: instagram.com/toddphillips1
Кадры со съемок фильма "Джокер"
Фото: instagram.com/toddphillips1
Кадры со съемок фильма "Джокер"
Фото: instagram.com/toddphillips1
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Напомним, фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса стал самым прибыльным фильмом в истории, основанном на комиксах.

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